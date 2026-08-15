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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG काउंसलिंग राउंड-1 रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी मौका, देखें शेड्यूल

NEET UG काउंसलिंग राउंड-1 रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी मौका, देखें शेड्यूल

NEET UG Counselling 2026: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड-1 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 अगस्त दोपहर 2:00 बजे तक है.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 15 Aug 2026 12:47 PM (IST)
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NEET UG Counselling 2026: NEET UG परीक्षा पास कर चुके मेडिकल उम्मीदवारों के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC द्वारा आयोजित की जा रही NEET UG काउंसलिंग 2026 के पहले राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का आज यानी 15 अगस्त, 2026 को आखिरी मौका है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. एमसीसी ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर राउंड-1 के शेड्यूल में बदलाव किया था, जिससे छात्रों को फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया था. 

आज कितने बजे तक है मौका?

एमसीसी के संशोधित टाइमटेबल के मुताबिक, उम्मीदवार आज दोपहर 2:00 बजे तक रजिस्ट्रेशन और आज शाम 5:00 बजे तक फिस भुगतान कर सकते है. इसके बाद किसी भी परिस्थिति में राउंड-1 के लिए नए आवेदन या फीस स्वीकार नहीं की जाएगी. 

NEET UG का पूरा नया शेड्यूल

काउंसिलिंग प्रक्रिया के आगे के चरणों को भी री-शेड्यूल किया गया है. 

काउंसलिंग गतिविधि रिवाइज्ड तारीख और समय 
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त 2026 (दोपहर 2:00 बजे तक)
काउंसलिंग फीस पेमेंट 15 अगस्त 2026 (शाम 5:00 बजे तक)
चॉइस फिलिंग  6 अगस्त से 17 अगस्त 2026 (शाम 6:00 बजे तक)
चॉइस लॉकिंग 17 अगस्त 2026 (सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक)
सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग 18 अगस्त 2026
राउंड-1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 19 अगस्त 2026
कॉलेज में रिपोर्टिंग और जॉइनिंग 20 अगस्त से 25 अगस्त 2026 के बीच

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का रखें ध्यान

रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद छात्रों को अपने पसंदीदा कॉलेजों और कोर्स का चयन करना होता है. नया शेड्यूल के मुताबिक, अभ्यर्थी 17 अगस्त की शाम 6:00 बजे तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं. इसके बाद उसी दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच चॉइस को लॉक करना होगा. यदि कोई छात्र अपनी भरी हुई चॉइस को लॉक करना भूल जाता है, तो सिस्टम तय समय सीमा के बाद उसे अपने आप ऑटो-लॉक कर देगा. 

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कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

काउंसिलिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में हो रही है. सबसे पहले मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं. वहां होमपेज पर दिख रहे UG Medical Counselling के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद New Registration Round 1 के लिंक को खोलें. फिर अपना नीट यूजी रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और मांगी गई अन्य जानकारियां दर्ज कर लॉग-इन करें. फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद फीस का भुगतान करें और फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रख लें. 

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Education News NEET UG NEET UG Counseling NEET UG Counselling 2026
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