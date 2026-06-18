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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026: दबाव महसूस हो रहा हो तो... NEET री-एग्जाम से पहले NTA ने कह दी बड़ी बात, छात्रों को दिया संदेश

NEET UG 2026: दबाव महसूस हो रहा हो तो... NEET री-एग्जाम से पहले NTA ने कह दी बड़ी बात, छात्रों को दिया संदेश

नीट एग्जाम से पहले एनटीए ने स्टूडेंट्स के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक खास पोस्ट की है. जिसमें एजेंसी ने उन्हें किसी भी तरह की अफवाहों से बचने को कहा है.

Reported By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 18 Jun 2026 04:31 PM (IST)
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NEET UG 2026 परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर फैल रही चर्चाओं और अफवाहों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जरूरी गाइडलाइन्स जारी की हैं. एजेंसी ने साफ कहा है कि एग्जाम तय कार्यक्रम के अनुसार होगी और सभी उम्मीदवारों से शांत मन से परीक्षा देने की अपील की है.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर NTA ने लिखा कि सभी छात्रों ने इस परीक्षा के लिए लंबे समय तक मेहनत की है और अब समय है कि वे अपनी तैयारी पर विश्वास करें. एजेंसी ने छात्रों से कहा कि वे पर्याप्त आराम करें, तनाव से बचें और परीक्षा में अपना प्रदर्शन करने पर ध्यान दें.

एग्जाम को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच NTA ने कहा है कि NEET UG 2026 परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी. एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और गलत जानकारी से बचने की अपील की है.

NTA ने क्या कहा?

एक्स पर पोस्ट में NTA ने कहा कि परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. साथ ही NTA ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में अनियमितता या धोखाधड़ी का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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परीक्षा के दौरान चुनौतियां

NTA ने पिछले वर्ष परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सामने आई चुनौतियों की बात कही है. एजेंसी ने कहा कि 3 मई को लिया गया जरूरी फैसला पूरी तरह छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया था. जैसे ही किसी समस्या की पहचान हुई, परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाए गए.

उन अनुभवों से सीख लेते हुए इस वर्ष सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया है. मानसिक तनाव चिंता को लेकर एजेंसी ने बताया है कि मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 14416 उपलब्ध है. जरूरत पड़ने पर छात्र इस हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.


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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 04:31 PM (IST)
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Education NEET NTA NEET UG Exam 2026
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