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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE आंसर बुक विवाद में कंपनी की सफाई, डेटा लीक और तकनीकी खामी से किया इनकार

CBSE आंसर बुक विवाद में कंपनी की सफाई, डेटा लीक और तकनीकी खामी से किया इनकार

सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर उठे विवाद पर Coempt Edu Teck ने कहा है कि दूसरे छात्र की आंसर कॉपी दिखना तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि स्कैनिंग के दौरान हुई गलती थी.

Reported By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 18 Jun 2026 03:45 PM (IST)
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  • CBSE OSM विवाद पर कंपनी ने मानवीय गलती स्वीकारी, तकनीक नहीं.
  • 95% छात्रों को स्कैन प्रतियां मिलीं, धुंधली कॉपी पर समीक्षा जारी.
  • कम गुणवत्ता स्कैनर, हैकर दावों को कंपनी ने नकारा.

CBSE की OSM प्रणाली को लेकर उठे विवाद के बीच अब इसको संचालित करने वाली एडटेक कंपनी कोएम्प्ट एजु टेक ने अपनी सफाई पेश की है. कंपनी की ओर से कहा गया है कि हाल ही में सामने आए मामलों के पीछे किसी भी तरह की तकनीक से जुड़ी खामी नहीं थी.

इस कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उसकी जांच में पता चला है कि ये मामला सॉफ्टवेयर या तकनीक के कारण नहीं हुआ था. कंपनी के अनुसार आंसर कॉपी की स्कैनिंग प्रक्रिया के वक्त ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है. जिस वजह से एक छात्र को दूसरे छात्र की कॉपी दिख रही थी.

कंपनी ने कहा कि उसने इस मामले की जांच पूरी कर ली है और उस स्थान और व्यक्ति की पहचान भी कर ली गई है, जहां स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान ये गलती हुई थी. कंपनी का कहना है कि तकनीकी स्तर पर सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित और सही तरीके से काम कर रहा था.

95 फीसदी को मिली कॉपियां

रिपोर्ट्स के अनुसार जिन छात्रों ने अपनी आंसर कॉपी की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, उनमें से लगभग 95 फीसदी को कॉपियां उपलब्ध करा दी गई हैं. केवल कुछ सीमित मामलों में तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से देरी हुई है.

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क्वालिटी को लेकर कही ये बड़ी बात  

वहीं, छात्रों ने स्कैन की गई आंसर कॉपी की क्वालिटी को लेकर भी शिकायत की थी. स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें जो डिजिटल कॉपियां मिलीं, उनमें कुछ पेज धुंधले दिखाई दे रहे थे या लिखावट साफ नहीं थी. इस पर कंपनी ने कहा कि ऐसे मामलों की समीक्षा की जा रही है और वह मूल्यांकन अधिकारियों के साथ मिलकर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही है.

इसके अलावा कंपनी ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि टेंडर की शर्तों में बदलाव कर कम गुणवत्ता वाले स्कैनर इस्तेमाल किए गए हैं. कंपनी की तरफ से कहा गया है कि स्कैनर मानकों के अनुसार ही हैं और देशभर में बड़े लेवल पर इस्तेमाल किए जाते हैं.

टेस्टिंग सर्वर तक बनाई थी पहुंच

सीबीएसई OSM के बीच 19 वर्षीय एथिकल हैकर ने प्लेटफॉर्म में कथित सुरक्षा खामियों की जानकारी उजागर की थी. इस पर भी कंपनी ने कहा है कि केवल एक टेस्टिंग सर्वर तक पहुंच बनाई गई थी, जिसका इस्तेमाल इंटरनल टेस्टिंग के लिए किया जाता था. कंपनी ने कहा है कि इस सर्वर का स्टूडेंट्स के डेटा से लेना देना नहीं है यहां केवल डमी डेटा था.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
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