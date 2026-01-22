हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET PG की एग्जाम डेट आउट, NBEMS ने खत्म किया छात्रों का इंतजार; जानें कब होगी परीक्षा?

NEET PG की एग्जाम डेट आउट, NBEMS ने खत्म किया छात्रों का इंतजार; जानें कब होगी परीक्षा?

नीट पीजी की एग्जाम डेट का ऐलान हो गया है. जो उम्मीदवार एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये बेहद जरूरी खबर है, आइए जानते हैं परीक्षा कब आयोजित होगी?

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Jan 2026 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आखिरकार NEET PG 2026 और NEET MDS 2026 की परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है. लंबे समय से इन दोनों बड़ी परीक्षाओं के शेड्यूल का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों के लिए यह राहत की खबर है. NBEMS ने साफ कर दिया है कि इस बार परीक्षा तय समय पर कराने की पूरी तैयारी है.

NEET PG 2026 की परीक्षा कब होगी?

NBEMS द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, NEET PG 2026 की परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए इंटर्नशिप पूरा करने की कट-ऑफ तारीख 30 सितंबर 2026 तय की गई है.यानि जो भी मेडिकल छात्र MD, MS या PG डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें इस तारीख तक अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी. NEET PG देश की सबसे बड़ी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाती है, इसलिए इसकी तारीख का ऐलान छात्रों के लिए बेहद अहम होता है.

NEET MDS 2026 की परीक्षा तारीख

डेंटल स्टूडेंट्स के लिए भी NBEMS ने साफ जानकारी दे दी है. NEET MDS 2026 की परीक्षा 2 मई 2026 को कराई जाएगी. इसके लिए इंटर्नशिप पूरी करने की अंतिम तारीख 31 मई 2026 निर्धारित की गई है.NEET MDS परीक्षा के जरिए देशभर के डेंटल कॉलेजों में MDS  कोर्स में दाखिला मिलता है. ऐसे में डेंटल ग्रेजुएट्स के लिए यह एक बहुत अहम अपडेट है.

 परीक्षा मोड क्या होगा ?

NBEMS ने यह भी साफ किया है कि NEET PG 2026 और NEET MDS 2026 दोनों परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट  मोड में आयोजित की जाएंगी. देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर यह एग्जाम कराया जाएगा, ताकि सभी छात्रों को आसानी से परीक्षा देने का मौका मिल सके.

NEET PG और NEET MDS क्यों कराई जाती हैं?

  • NEET PG परीक्षा के जरिए MD, MS और PG डिप्लोमा कोर्स में दाखिला दिया जाता है.
  • NEET MDS परीक्षा डेंटल छात्रों के लिए होती है, जिसके माध्यम से MDS कोर्स में एडमिशन मिलता है.
  • देशभर के सरकारी और निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट एडमिशन के लिए ये परीक्षाएं अनिवार्य हैं.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 22 Jan 2026 06:22 PM (IST)
Education Medical Entrance Exam NEET PG 2026
