NEET PG की एग्जाम डेट आउट, NBEMS ने खत्म किया छात्रों का इंतजार; जानें कब होगी परीक्षा?

मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आखिरकार NEET PG 2026 और NEET MDS 2026 की परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है. लंबे समय से इन दोनों बड़ी परीक्षाओं के शेड्यूल का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों के लिए यह राहत की खबर है. NBEMS ने साफ कर दिया है कि इस बार परीक्षा तय समय पर कराने की पूरी तैयारी है.

NEET PG 2026 की परीक्षा कब होगी?

NBEMS द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, NEET PG 2026 की परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए इंटर्नशिप पूरा करने की कट-ऑफ तारीख 30 सितंबर 2026 तय की गई है.यानि जो भी मेडिकल छात्र MD, MS या PG डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें इस तारीख तक अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी. NEET PG देश की सबसे बड़ी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाती है, इसलिए इसकी तारीख का ऐलान छात्रों के लिए बेहद अहम होता है.

NEET MDS 2026 की परीक्षा तारीख

डेंटल स्टूडेंट्स के लिए भी NBEMS ने साफ जानकारी दे दी है. NEET MDS 2026 की परीक्षा 2 मई 2026 को कराई जाएगी. इसके लिए इंटर्नशिप पूरी करने की अंतिम तारीख 31 मई 2026 निर्धारित की गई है.NEET MDS परीक्षा के जरिए देशभर के डेंटल कॉलेजों में MDS कोर्स में दाखिला मिलता है. ऐसे में डेंटल ग्रेजुएट्स के लिए यह एक बहुत अहम अपडेट है.

परीक्षा मोड क्या होगा ?

NBEMS ने यह भी साफ किया है कि NEET PG 2026 और NEET MDS 2026 दोनों परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित की जाएंगी. देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर यह एग्जाम कराया जाएगा, ताकि सभी छात्रों को आसानी से परीक्षा देने का मौका मिल सके.



NEET PG और NEET MDS क्यों कराई जाती हैं?

NEET PG परीक्षा के जरिए MD, MS और PG डिप्लोमा कोर्स में दाखिला दिया जाता है.

NEET MDS परीक्षा डेंटल छात्रों के लिए होती है, जिसके माध्यम से MDS कोर्स में एडमिशन मिलता है.

देशभर के सरकारी और निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट एडमिशन के लिए ये परीक्षाएं अनिवार्य हैं.



छात्रों के लिए जरूरी सलाह



बोर्ड की ओर से उम्मीदवारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे किसी भी नए नोटिस, बदलाव या अपडेट की जानकारी के लिए NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें. जारी किया गया परीक्षा कैलेंडर छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जिसकी मदद से वे अपने सिलेबस की तैयारी, रिवीजन और मॉक टेस्ट की प्लानिंग पहले से और अधिक व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं.



यह भी पढ़ें - CBSE Board Exam 2026: रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी बोर्ड की ओर से उम्मीदवारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे किसी भी नए नोटिस, बदलाव या अपडेट की जानकारी के लिए NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें. जारी किया गया परीक्षा कैलेंडर छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जिसकी मदद से वे अपने सिलेबस की तैयारी, रिवीजन और मॉक टेस्ट की प्लानिंग पहले से और अधिक व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं.

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI