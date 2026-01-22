हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Board Exam 2026: रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी

CBSE Board Exam 2026: रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी

CBSE बोर्ड 2026 के 10वीं और 12वीं के रेगुलर विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जल्द जारी हो सकते हैं. जानिए कब आएगा एडमिट कार्ड, कैसे डाउनलोड होगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Jan 2026 05:53 PM (IST)
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 के इंतजार में बैठे लाखों छात्र-छात्राओं के लिए राहत वाली खबर है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत जल्द कक्षा 10वीं और 12वीं के रेगुलर स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. बोर्ड परीक्षा नजदीक आते ही विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा और कैसे डाउनलोड होगा.

 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. बोर्ड हर साल परीक्षा से कुछ दिन पहले हॉल टिकट उपलब्ध कराता है और इस बार भी वही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है.

7 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं

CBSE की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली  हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से करीब पांच से छह दिन पहले रेगुलर स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे.छात्र लंबे समय से इस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं.

प्राइवेट छात्रों का एडमिट कार्ड पहले जारी

बोर्ड पहले ही प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए CBSE बोर्ड परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर चुका है. इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि अब रेगुलर छात्रों का एडमिट कार्ड भी जल्द ही स्कूलों के माध्यम से जारी किया जाएगा.

परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड जरूरी

बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों के लिए एडमिट कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज होता है. बिना एडमिट कार्ड किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. परीक्षा के हर दिन छात्रों को अपना एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा.

एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होगी

एडमिट कार्ड पर छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, विषयवार परीक्षा की तारीख, फोटो और जरूरी निर्देश दर्ज रहते हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड मिलते ही इन सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.

गलती मिलने पर तुरंत स्कूल को बताएं

अगर एडमिट कार्ड में नाम, फोटो, विषय या किसी अन्य जानकारी में गलती दिखाई दे, तो छात्र को बिना देर किए अपने स्कूल के अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए. परीक्षा से पहले सुधार करना बेहद जरूरी है, ताकि आगे कोई परेशानी न हो.

स्कूल की मुहर और हस्ताक्षर अनिवार्य

CBSE ने साफ निर्देश दिए हैं कि एडमिट कार्ड पर स्कूल की मुहर और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होना जरूरी है.बिना मुहर और साइन वाला एडमिट कार्ड मान्य नहीं माना जाएगा और ऐसे में छात्र को परीक्षा में बैठने में दिक्कत हो सकती है.

परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना जरूरी

छात्रों को एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम और गेट बंद होने के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, किताबें या किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना सख्त मना है.

परीक्षा के बाद भी संभालकर रखें एडमिट कार्ड

बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद भी छात्रों को अपना एडमिट कार्ड सुरक्षित रखना चाहिए. रिजल्ट देखने, मार्कशीट से जुड़ी प्रक्रिया या आगे की कक्षा में दाखिले के समय एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ सकती है.

डाउनलोड कैसे करें? 

  • सबसे पहले स्कूल को CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जायें.
  • वहां बोर्ड परीक्षा 2026 से जुड़ा एडमिट कार्ड वाला सेक्शन पर जायें.
  • स्कूल द्वारा दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.
  • कक्षा 10 या कक्षा 12 का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर साफ प्रिंट निकाल लें.
  • प्रिंटेड एडमिट कार्ड पर स्कूल की मुहर और हस्ताक्षर करवा कर अपने पास सुरक्षित रखें.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 22 Jan 2026 05:53 PM (IST)
