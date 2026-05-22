हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL Playoff Scenarios: CSK प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, अब 1 स्पॉट के लिए 4 दावेदार; समझिए क्वालिफिकेशन का पूरा समीकरण

IPL Playoff Scenarios: CSK प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, अब 1 स्पॉट के लिए 4 दावेदार; समझिए क्वालिफिकेशन का पूरा समीकरण

IPL Playoff Scenarios 2026: गुजरात टाइटंस के हाथों मिली हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता बंद हो चुका है, टीम बाहर हो चुकी है. अब 1 स्पॉट के लिए 4 टीमों में टक्कर है.

By : शिवम | Updated at : 22 May 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई सुपर किंग्स आधिकारिक तौर पर IPL 2026 से बाहर हो गई है. गुरुवार को हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने CSK को 89 रनों के बड़े अंतर से हराया. GT पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, अब शुभमन गिल एंड टीम ने टॉप-2 के लिए मजबूत दावेदारी ठोक दी है. गुजरात के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद क्वालीफाई कर चुकी हैं. अब चौथे स्पॉट के लिए 4 टीमों के बीच टक्कर है.

IPL 2026 में लीग स्टेज के 4 मैच बचे हुए हैं, अभी प्लेऑफ के लिए 3 टीमें कंफर्म हुई हैं और चौथे स्पॉट के लिए राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदें जिंदा हैं. जानिए किस टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का क्या समीकरण है.

राजस्थान रॉयल्स

प्लेऑफ की दौड़ में शामिल चारों टीमों में से सिर्फ राजस्थान रॉयल्स है, जिनकी किस्मत खुद उनके हाथों में है. राजस्थान लीग स्टेज में अपना आखिरी मैच जीतकर सीधा प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, फिर उन्हें अन्य मैचों से कोई मतलब नहीं होगा. राजस्थान का आखिरी मैच मुंबई इंडियंस के साथ रविवार को है. लेकिन अगर राजस्थान हार गई तो उन्हें चाहिए होगा कि दिल्ली कोलकाता को हरा दे और पंजाब किंग्स भी अपना आखिरी मैच हार जाए. इससे DC और RR के 14-14 अंक होंगे, राजस्थान का नेट रन रेट अभी अच्छा है.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान के ये 11 खिलाड़ी खेल चुके हैं IPL, जानिए कौन किस टीम में था शामिल

पंजाब किंग्स

PBKS को चाहिए कि राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी मैच हार जाए, दिल्ली कैपिटल्स भी कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दे. इससे पंजाब के 15 और बाकी टीमों के कम अंक रहेंगे. लेकिन अगर कोलकाता भी जीत गई तो फिर दोनों के 15-15 अंक हो जाएंगे और नेट रन रेट तय करेगा कि आगे कौन जाएगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स

KKR को चाहिए कि राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स अपना अपना आखिरी मैच हार जाए. कोलकाता दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे, इससे कोलकाता प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. लेकिन अगर पंजाब किंग्स भी जीत गई तो नेट रन रेट से फैसला होगा कि प्लेऑफ में कौन जाएगा.

यह भी पढ़ें- CSK के अंशुल कंबोज के नाम 'शर्मनाक रिकॉर्ड', IPL इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के खाने का रिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स

DC का आखिरी लीग मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है. दिल्ली को चाहिए कि वो KKR को हरा दे और पंजाब और राजस्थान रॉयल्स भी अपना आखिरी मैच हार जाए. हालांकि तब भी उन्हें चाहिए होगा कि वह कोलकाता को बड़े अंतर से हराए, क्योंकि तब राजस्थान और दिल्ली के 14-14 अंक रहेंगे लेकिन नेट रन रेट के मामले में राजस्थान अभी बहुत आगे हैं. इसलिए दिल्ली को इन समीकरण के साथ चाहिए कि वो कोलकाता को बड़े अंतर से हराए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 22 May 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Rajasthan Royals CHENNAI SUPER KINGS KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026 PUNJAB KINGS IPL Playoff Scenarios
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL Playoff Scenarios: CSK प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, अब 1 स्पॉट के लिए 4 दावेदार; समझिए क्वालिफिकेशन का पूरा समीकरण
CSK प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, अब 1 स्पॉट के लिए 4 दावेदार; समझिए क्वालिफिकेशन का पूरा समीकरण
क्रिकेट
5 मुबई इंडियंस के खिलाड़ियों का टीम के साथ सफर होगा समाप्त, कप्तान हार्दिक पंड्या का नाम भी लिस्ट में शामिल!
5 मुबई इंडियंस के खिलाड़ियों का टीम के साथ सफर होगा समाप्त, कप्तान हार्दिक पंड्या का नाम भी लिस्ट में शामिल!
क्रिकेट
पाकिस्तान के ये 11 खिलाड़ी खेल चुके हैं IPL, जानिए कौन किस टीम में था शामिल
पाकिस्तान के ये 11 खिलाड़ी खेल चुके हैं IPL, जानिए कौन किस टीम में था शामिल
क्रिकेट
CSK के अंशुल कंबोज के नाम 'शर्मनाक रिकॉर्ड', IPL इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के खाने का रिकॉर्ड
CSK के अंशुल कंबोज के नाम 'शर्मनाक रिकॉर्ड', IPL इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के खाने का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
बिहार
जहानाबाद में दीपक हत्याकांड का आरोपी ‘रावण’ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग
जहानाबाद में दीपक हत्याकांड का आरोपी ‘रावण’ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग
इंडिया
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बॉलीवुड
बचपन के दर्द को याद कर संजय दत्त की बेटी त्रिशला का छलका दर्द, बोलीं- 'बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे'
बचपन के दर्द को याद कर संजय दत्त की बेटी त्रिशला का छलका दर्द, बोलीं- 'बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे'
दिल्ली NCR
दिल्लीवालों को कब तक सहनी पड़ेगी यह असहनीय हीटवेव? IMD का आया अपडेट, दी सतर्क रहने की सलाह
दिल्लीवालों को कब तक सहनी पड़ेगी यह असहनीय हीटवेव? IMD का आया अपडेट, दी सतर्क रहने की सलाह
स्पोर्ट्स
5 मुबई इंडियंस के खिलाड़ियों का टीम के साथ सफर होगा समाप्त, कप्तान हार्दिक पंड्या का नाम भी लिस्ट में शामिल!
5 मुबई इंडियंस के खिलाड़ियों का टीम के साथ सफर होगा समाप्त, कप्तान हार्दिक पंड्या का नाम भी लिस्ट में शामिल!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी से झुलसे लोग, अगले 5 दिन राहत के आसार नहीं, इन जिलों में लू का रेड अलर्ट
यूपी में भीषण गर्मी से झुलसे लोग, अगले 5 दिन राहत के आसार नहीं, इन जिलों में लू का रेड अलर्ट
दिल्ली NCR
Delhi News: DU के महिला हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन, पानी बंद करने और जबरन बेदखली का आरोप
दिल्ली: DU के महिला हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन, पानी बंद करने और जबरन बेदखली का आरोप
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget