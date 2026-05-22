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हिंदी न्यूज़शिक्षाLucknow Summer Vacation: लखनऊ में Heatwave के चलते स्कूल बंद, यहां देखें दिल्ली से लेकर अन्य शहरों का हाल

Lucknow Summer Vacation: लखनऊ में Heatwave के चलते स्कूल बंद, यहां देखें दिल्ली से लेकर अन्य शहरों का हाल

Lucknow Summer Vacation: लखनऊ में भीषण गर्मी और हीटवेव के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं, ताकि बच्चों को तेज धूप और लू से सुरक्षित रखा जा सके.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 22 May 2026 12:41 PM (IST)
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Lucknow Summer Vacation: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पड़ रही तेज गर्मी और हीटवेव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला मजिस्ट्रेट ने सभी शिक्षा बोर्डों के स्कूलों में 22 मई 2026 से गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं. यह फैसला बच्चों की सुरक्षा और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, खासकर छोटे बच्चों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.

जिला प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि मौसम विभाग लगातार हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है, लेकिन जिले के कुछ स्कूल अब भी खुले हुए हैं, जिससे बच्चों की तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है. प्रशासन ने सभी अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बच्चों को दिन के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह भी दी गई है ताकि तेज गर्म हवाओं से बचा जा सके. 

दिल्ली से यूपी तक बदला स्कूलों का टाइम टेबल

गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों की छुट्टियों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. दिल्ली-एनसीआर में 11 मई से 30 जून 2026 तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. हालांकि, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के लिए सुबह की शिफ्ट में रेमेडियल क्लासेस चल रही हैं. वहीं उत्तर प्रदेश में 20 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई हैं. हरियाणा में 1 जून से 30 जून, राजस्थान में 17 मई से 20 जून और बिहार में 1 जून से 20 जून तक स्कूल बंद रहेंगे. लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए अभिभावक भी इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं. 

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कई राज्यों में पहले ही शुरू हो चुकी हैं छुट्टियां

दक्षिण भारत और पूर्वी राज्यों में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 24 अप्रैल से 11 जून तक छुट्टियां घोषित की गई हैं. छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल बंद हैं, जबकि ओडिशा में 27 अप्रैल से ही छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं. पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टियां 31 मई तक बढ़ा दी गई हैं. मौसम विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि तेज धूप और लू बच्चों के शरीर पर जल्दी असर डालती है, इसलिए इस समय अतिरिक्त सावधानी बेहद जरूरी है. 

एल नीनो की वापसी बढ़ा सकती है मुश्किलें

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस साल एल नीनो की स्थिति दोबारा लौट सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. अगर ऐसा होता है तो देश में तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है. इसके साथ ही हीटवेव की घटनाएं बढ़ने और कई इलाकों में मानसून कमजोर रहने की आशंका भी जताई जा रही है. यही वजह है कि सरकारें और प्रशासन पहले से सतर्क नजर आ रहे हैं. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की छुट्टियों का फैसला लिया गया है ताकि उन्हें झुलसा देने वाली गर्मी और लू से बचाया जा सके.

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Published at : 22 May 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Lucknow School Closed Heatwave Alert HEATWAVE Summer Vacation 2026 Lucknow Summer Vacation
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