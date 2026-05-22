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पंजाब: बैलेट पेपर या EVM से होंगे स्थानीय निकाय चुनाव? हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव बैलट पेपर से ही होंगे. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज इस संबंध में दायर जनहित याचिका को रद्द कर दिया है. याचिका में मांग की गई थी कि स्थानीय निकाय चुनाव बैलट पेपर के बजाय EVM से करवाए जाएं. पिछले कल हाई कोर्ट में इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. पंजाब में आठ नगर निगमों, 71 नगर काउंसिल और 21 नगर पंचायतों के चुनाव 26 मई को होंगे. नतीजे 29 मई को आएंगे.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL