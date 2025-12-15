हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षासाइंस टीचर्स के लिए NCERT ने शुरू किया 40 हफ्तों का डिप्लोमा कोर्स, ऐसे करें आवेदन

साइंस टीचर्स के लिए NCERT ने शुरू किया 40 हफ्तों का डिप्लोमा कोर्स, ऐसे करें आवेदन

NCERT ने कक्षा 6 से 8 के साइंस टीचर्स के लिए एक ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को विज्ञान पढ़ाने के नए और आधुनिक तरीकों से परिचित कराना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 15 Dec 2025 08:31 AM (IST)
Preferred Sources

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने देश भर के साइंस यानी कक्षा 6 से 8 तक के विज्ञान शिक्षकों के लिए एक खास 40 हफ्तों का ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है. इस कोर्स के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 28 दिसंबर 2025 तय की गई है.

यह 40 हफ्तों का ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स शिक्षकों को विज्ञान पढ़ाने के नए और आधुनिक तरीकों से परिचित कराने के लिए तैयार किया गया है. इसका मकसद यह है कि शिक्षक विज्ञान की नई खोजों और विषय के फाउंडेशन को खुद बेहतर तरीके से समझ सकें और फिर कक्षा में छात्रों को और प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें, ताकि बच्चों को सभी महत्वपूर्ण कांसेप्ट अच्छे तरीके से समझाए जा सकें.

NCERTX प्लेटफॉर्म के जरिए कराया जाएगा कोर्स

यह ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स NCERT द्वारा खास तौर पर तैयार किया गया है और इसकी पूरी निगरानी भी NCERT ही करता है. इस कोर्स को NCERT की आधिकारिक ऑनलाइन शिक्षा पहल ‘NCERTX’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराया जाएगा. शिक्षक इस प्लेटफॉर्म के जरिए घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कोर्स पूरा कर सकते हैं.

कोर्स का नाम, अवधि और फीस

यह कोर्स “Teaching of Science at Middle Stage (कक्षा 6 से 8)” नाम से संचालित किया जा रहा है. कोर्स की कुल अवधि 40 हफ्ते है. यह कोर्स 29 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 18 अक्टूबर 2026 तक चलेगा.

कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन होगा और इसमें हर हफ्ते पढ़ाई के लिए लगभग 6 से 8 घंटे का समय देना होगा. इस कोर्स की फीस ₹2,000 तय की गई है, जो एक बार देनी होगी और वापस नहीं की जाएगी. कोर्स और अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने पर NCERT की ओर से ई-सर्टिफिकेट दिया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

यह कोर्स मुख्य रूप से कार्यरत यानी इन-सर्विस शिक्षकों के लिए है. इसके अलावा निम्न लोग भी आवेदन कर सकते हैं.

  • कक्षा 6 से 8 तक के साइंस शिक्षक
  • B.Sc डिग्री धारक शिक्षक
  • शिक्षा में डिप्लोमा या डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी
  • टीचिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र यानी प्री-सर्विस टीचर्स
  • विज्ञान शिक्षा से जुड़े अन्य लोग

आवेदन कैसे करें?

  • इस कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले ncertx.in वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वहां Pay Fee Online सेक्शन में जाकर ₹2,000 की फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी.
  • आवेदन प्रक्रिया के दौरान एक ही ईमेल आईडी का उपयोग करना जरूरी है.
  • फीस जमा करने के लगभग एक हफ्ते के अंदर NCERTX की ओर से ईमेल भेजा जाएगा, जिसमें आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी. उस ईमेल में दिए गए निर्देशों को फॉलो करके एनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

Published at : 15 Dec 2025 08:31 AM (IST)
Embed widget