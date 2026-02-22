हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर

नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर

क्या आप जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजपाल यादव में कौन अधिक पढ़ा-लिखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं, दोनों एक्टर में किसने ज्यादा पढ़ाई की है. 

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Feb 2026 05:00 PM (IST)
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव हाल ही में चेक बाउंस मामले को लेकर सुर्खियों में रहे. 5 फरवरी 2026 को उन्होंने इस मामले में सरेंडर किया था. इसके बाद कई फिल्मी सितारों ने खुलकर उनका समर्थन किया. इसी बीच एक पुराना बयान फिर चर्चा में आ गया, जो अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़ा था. नवाजुद्दीन ने कभी कहा था कि संघर्ष के दिनों में वह राजपाल यादव के घर खाना खाया करते थे.

जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने सबसे पहले अपने फैंस और चाहने वालों का धन्यवाद किया. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में नवाजुद्दीन के पुराने बयान पर भी अपनी बात रखी. राजपाल यादव ने साफ कहा कि नवाजुद्दीन उनके घर खाना खाने नहीं आते थे. उन्होंने कहा कि वह नवाजुद्दीन का ही घर था और वही उनका खाना था. राजपाल ने यह भी कहा कि नवाजुद्दीन की वजह से उन्हें काम मिला, इसके लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं. आइए जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजपाल यादव में से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है. 

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पढ़ाई  

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के छोटे से कस्बे बुढ़ाना में हुआ था. वह एक जमींदार परिवार से आते हैं और आठ भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं. बचपन का काफी समय उन्होंने उत्तराखंड में बिताया. नवाजुद्दीन ने हरिद्वार के Gurukul Kangri University से केमिस्ट्री में बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वडोदरा में एक केमिस्ट की दुकान पर भी काम किया. इसके बाद नौकरी की तलाश में वह दिल्ली पहुंचे.

दिल्ली से एक्टिंग तक का सफर

दिल्ली में नवाजुद्दीन ने करीब डेढ़ साल तक एक ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की. इसी दौरान उनका रुझान अभिनय की ओर बढ़ा. मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने दिल्ली के National School of Drama में दाखिला लिया. यहां से अभिनय की पढ़ाई करने के बाद वह मुंबई पहुंचे और फिल्मों में छोटे-छोटे रोल करने लगे.

फिल्मों में पहचान बनाते नवाजुद्दीन

नवाजुद्दीन ने साल 1999 में आमिर खान की फिल्म ‘सरफरोश’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. इसके बाद वह ‘शूल’, ‘जंगल’, ‘पीपली लाइव’, ‘देव डी’, ‘न्यूयॉर्क’ और ‘ब्लैक फ्राइडे’ जैसी फिल्मों में नजर आए. धीरे-धीरे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और आज वह बॉलीवुड के मजबूत अभिनेताओं में गिने जाते हैं.

राजपाल यादव का बचपन और पढ़ाई

राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई भी यहीं हुई. बचपन से ही उन्हें नाटक और मंच से खास लगाव था. स्कूल के कार्यक्रमों में वह बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे और अभिनय में रुचि दिखाते थे. 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन मन अभिनय में ही लगा रहता था.

नौकरी छोड़ चुना सपनों का रास्ता

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राजपाल यादव ने 12वीं के बाद ऑर्डनेंस क्लॉथ फैक्ट्री में नौकरी की. यह एक सुरक्षित नौकरी थी, लेकिन वह अभिनेता बनना चाहते थे. अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी. यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया. साल 1992 में राजपाल यादव लखनऊ पहुंचे और भारतेंदु नाट्य एकेडमी में दाखिला लिया. यहां उन्होंने दो साल तक अभिनय की ट्रेनिंग ली. इसके बाद वह दिल्ली गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश लिया. साल 1994 से 1997 तक उन्होंने यहां अभिनय की पढ़ाई की. एनएसडी में मिली ट्रेनिंग ने उनके करियर की नींव मजबूत की.

Published at : 22 Feb 2026 05:00 PM (IST)
