MPPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 17 बड़ी परीक्षाओं की संभावित तारीखें घोषित

मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए अहम खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने वर्ष 2026 का संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर के आने से सरकारी नौकरी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है. अब अभ्यर्थी पहले से यह जान सकेंगे कि किस परीक्षा की तैयारी कब तक करनी है. यह परीक्षा कैलेंडर MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है.

आयोग की ओर से साफ किया गया है कि यह कैलेंडर संभावित है. यानी प्रशासनिक कारणों से कुछ परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव हो सकता है. इसके साथ ही राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद ही किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर जारी होने वाली हर नई सूचना पर नजर बनाए रखें.

17 प्रमुख परीक्षाओं की संभावित तारीखें

MPPSC के इस कैलेंडर में प्रशासनिक, तकनीकी, नर्सिंग, शिक्षा, कृषि और पुलिस विभाग से जुड़ी कुल 17 प्रमुख परीक्षाओं की संभावित तारीखें शामिल की गई हैं. इनमें भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ प्रवेश और पात्रता परीक्षाएं भी शामिल हैं. यह कैलेंडर खास तौर पर उन युवाओं के लिए मददगार है जो एक से ज्यादा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.

फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली बड़ी परीक्षा 18 फरवरी को आयोजित होने की संभावना है. यह परीक्षा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के तहत आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए होगी. इसी महीने ग्रुप-5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है. नर्सिंग क्षेत्र में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए यह समय काफी अहम रहने वाला है.

मार्च और अप्रैल में कई भर्तियां

मार्च 2026 में सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी परीक्षाएं होने की संभावना है. इसमें क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा के साथ-साथ अस्पताल सहायक ग्रेड-4 भर्ती परीक्षा शामिल है. इसके बाद अप्रैल महीने में ग्रुप-02 उप-समूह-04 भर्ती परीक्षा और ग्रुप-3 उप अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जा सकती है. तकनीकी और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा.

मई और जून में प्रवेश परीक्षाओं का दौर

मई 2026 में प्रवेश परीक्षाओं की शुरुआत हो सकती है. इस दौरान पशुपालन और डेयरी प्रौद्योगिकी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा, एएनएम प्रशिक्षण चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी. जून महीने में नर्सिंग और कृषि क्षेत्र की परीक्षाएं होंगी. इसमें प्री-नर्सिंग टेस्ट, जीएनएम चयन परीक्षा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग चयन परीक्षा और प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट शामिल हैं. मेडिकल और कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए यह समय काफी अहम साबित होगा.

सितंबर और अक्टूबर में बड़ी भर्ती परीक्षाएं

सितंबर 2026 में ग्रुप-02 उप-समूह-02 भर्ती परीक्षा और ग्रुप-4 भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है. ग्रुप-4 के तहत सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर जैसे पदों पर भर्ती की जाती है. इसके बाद अक्टूबर 2026 में ग्रुप-01 उप-समूह-01, ग्रुप-02 उप-समूह-01 भर्ती परीक्षा और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित होने की संभावना है. पुलिस विभाग में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सबसे अहम समय होगा.

