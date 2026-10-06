ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकभी भी शुरू हो सकता है JEE मेन 2027 रजिस्ट्रेशन, तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट

कभी भी शुरू हो सकता है JEE मेन 2027 रजिस्ट्रेशन, तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट

जेईई मेन के पहले सेशन की तारीख के पहले ही जारी कर दी थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. उम्मीदवार जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 06 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

एनटीए ने जनवरी 2027 में होने वाले जेईई मेन के पहले सेशन की तारीख के पहले ही जारी कर दी थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. ऐसे में उम्मीदवार जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे. आपको बता दे की जेईई मेन का आयोजन हर साल दो सेशन में किया जाता है. पहला सेशन जनवरी और दूसरा अप्रैल में होता है, जो छात्र पहले सेशन के स्कोर से संतुष्ट नहीं हुए हैं वह बेहतर प्रदर्शन के लिए दूसरे सेशन में भी परीक्षाएं दे सकते हैं. हालांकि 2027 के अप्रैल सेशन की तारीखें एनटीए ने अभी जारी नहीं की है. 

एनटीए के कैलेंडर के अनुसार जेईई मेन 2027 सेशन 1 की परीक्षा 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा 13 भाषाओं में होगी. इनमें असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू शामिल है. वहीं एनटीए जेईई मेन 2027 का इन्फोर्मेशन बुलेटिन भी जारी करेगा. इसमें आवेदन प्रक्रिया, फीस, एडमिट कार्ड, परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और दूसरी जरूरी निर्देशों की जानकारी दी जाएगी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
पंजाब कोर्ट में 1270 क्लर्क के पदों पर भर्ती, 7 अक्टूबर से करें आवेदन
पंजाब कोर्ट में 1270 क्लर्क के पदों पर भर्ती, 7 अक्टूबर से करें आवेदन
शिक्षा
असम में MBBS की फीस 6 गुना बढ़ी, आय के हिसाब से हुआ बदलाव
असम में MBBS की फीस 6 गुना बढ़ी, आय के हिसाब से हुआ बदलाव
शिक्षा
UP युवा कल्याण विभाग में 412 पदों पर भर्ती, 16 अक्टूबर तक भरें फॉर्म
UP युवा कल्याण विभाग में 412 पदों पर भर्ती, 16 अक्टूबर तक भरें फॉर्म
शिक्षा
राजस्थान 10वीं बोर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा
राजस्थान 10वीं बोर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा

ऐसे भर सकेंगे जेईई मेन 2027 का फॉर्म 

  • रजिस्ट्रेशन विंडो खुलने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा. 
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके नया अकाउंट बनाना होगा.
  • इसके लिए वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत होगी.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन नंबर और लॉगिन डिटेल से लॉगिन करना होगा. 
  • अब उम्मीदवारों को फॉर्म में अपनी पर्सनल, एजुकेशनल और परीक्षा से जुड़ी जानकारी भरनी होगी. 
  • इसके बाद परीक्षा की भाषा और पसंदीदा एग्जाम सिटी चुननी होगी.
  • मांगी गई फोटो, सिग्नेचर और जरूरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आवेदन फीस जमा करें.
  • अब सबमिशन से पहले पूरी जानकारी ध्यान से जांचें और फॉर्म सबमिट करें. 
  • वहीं आवेदन जमा होने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके इसे सुरक्षित रख लें.

ये भी पढ़ें-गेट 2027 के लिए आज आखिरी मौका, रात तक भर दें आवेदन फॉर्म

कौन से डॉक्यूमेंट पहले से रखें तैयार?

  • वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर 
  • आधार कार्ड 
  • हाल ही की स्कैन की हुई फोटो 
  • स्कैन किया हुआ सिग्नेचर 
  • OBC-NCL, EWS सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)
  • PwBD सर्टिफिकेट (अगर लागू हो) 
  • दूसरे जरूरी पहचान पत्र और एलिजिबिलिटी संबंधित डॉक्यूमेंट 

इतनी हो सकती है आवेदन फीस 

जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 1000 रुपये हैं. वहीं जनरल-ईडब्ल्यूएस, ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों के लिए यह 900 रुपये और जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी महिला उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये है. वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये फीस निर्धारित है.

ये भी पढ़ें-देश की ये 5 यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगी क्लासिकल लैंग्वेज, शिक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Education News JEE Main 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
पंजाब कोर्ट में 1270 क्लर्क के पदों पर भर्ती, 7 अक्टूबर से करें आवेदन
पंजाब कोर्ट में 1270 क्लर्क के पदों पर भर्ती, 7 अक्टूबर से करें आवेदन
शिक्षा
असम में MBBS की फीस 6 गुना बढ़ी, आय के हिसाब से हुआ बदलाव
असम में MBBS की फीस 6 गुना बढ़ी, आय के हिसाब से हुआ बदलाव
शिक्षा
UP युवा कल्याण विभाग में 412 पदों पर भर्ती, 16 अक्टूबर तक भरें फॉर्म
UP युवा कल्याण विभाग में 412 पदों पर भर्ती, 16 अक्टूबर तक भरें फॉर्म
शिक्षा
राजस्थान 10वीं बोर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा
राजस्थान 10वीं बोर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन से पहले किया बड़ा ऐलान, सौरव दास बोले- 'Gen Z...'
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन से पहले किया बड़ा ऐलान, सौरव दास बोले- 'Gen Z...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव: कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार? अखिलेश आज करेंगे ऐलान
राज्यसभा चुनाव: कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार? अखिलेश आज करेंगे ऐलान
इंडिया
अभिजीत दीपके फिर गुस्से में आए, दिल्ली पुलिस से कहा- 'पहले अपनी...'
अभिजीत दीपके फिर गुस्से में आए, दिल्ली पुलिस से कहा- 'पहले अपनी...'
टेलीविजन
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी, फिर ऐसे पलटी किस्मत
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी
क्रिकेट
बारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20? जानें लखनऊ में कैसा रहेगा आज का मौसम
बारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20? जानें लखनऊ में कैसा रहेगा आज का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चार IAS अफसरों पर अवमानना के आरोप तय, हाईकोर्ट का सख्त रुख
यूपी में चार IAS अफसरों पर अवमानना के आरोप तय, हाईकोर्ट का सख्त रुख
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'महाभियोग नोटिस', पूर्व IAS अफसरों ने लगाए 6 बड़े आरोप
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'महाभियोग नोटिस', पूर्व IAS अफसरों ने लगाए 6 बड़े आरोप
ट्रेंडिंग
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget