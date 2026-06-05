एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं खान सर? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

Khan Sir Monthly Income: खान सर बिहार समेत देशभर के एक फेमस शिक्षक और यूट्यूबर हैं. जिन्हें बिहार की शान भी कहा जाता है. उनका नाम देश के टॉप टीचर्स में गिना जाता है. इसके साथ ही खान सर ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस देते हैं. हालांकि, वे ऑनलाइन क्लास यूट्यूब और एप के माध्यम से देते हैं, जहां वह बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं. वह अपने पढ़ाने के अनोखे अंदाज के लिए बच्चों के बीच काफी फेमस हैं. वहीं, बात करें उनकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में तो खान सर का जन्म साल 1993 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था.

वहीं, उनके नाम को लेकर भी अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं तो आपको बता दें कि खान सर का असली नाम फैजल खान है. इसके साथ ही खान सर की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी की डिग्रियां हासिल की हैं और आज देशभर में काफी फेमस हैं. वहीं खान सर के पिता एक ठेकेदार और मां गृहिणी हैं.

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खान सर की मंथली कमाई

वैसे, खान सर ने कभी भी अपनी संपत्ति सार्वजनिक नहीं की. लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी कुल संपत्ति 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है. वहीं,कुछ अन्य रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 41 करोड़ रुपये है. साथ ही यह भी बताया जाता है कि वह एक दिन में करीब 70 हजार रुपये तक की कमाई कर लेते हैं. इसका मतलब है कि उनकी महीने की आमदनी 15 से 20 लाख रुपये तक हो सकती है. ये कमाई यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स और कोचिंग फीस से होती है.

वहीं, उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म खान जीएस रिसर्च सेंटर है. इसके 2.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. एड रेवेन्यू, ब्रांड पार्टनरशिप और सुपर चैट्स जैसे व्यूअर कंट्रीब्यूशंस से उनकी महीने की कमाई 10 से 20 लाख रुपये की बीच हो जाती है. साथ ही उनकी कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से 70 हजार से 1 लाख रुपये तक फीस ली जाती है. इसके साथ ही वह 11वीं, 12वीं ,जेईकी तैयारी के लिए भी खास बैच चलाते हैं.

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