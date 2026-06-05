हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाKhan Sir Monthly Income: एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं खान सर? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

Khan Sir Monthly Income: एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं खान सर? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

Khan Sir Monthly Income: अगर आप पढ़ाई-लिखाई से जुड़े हुए हैं तो आपने खान सर के बारे में तो जानते ही होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंथली कमाई कितनी है? अगर नहीं तो जानिए सिर्फ एक क्लिक में.

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
Preferred Sources

Khan Sir Monthly Income: खान सर बिहार समेत देशभर के एक फेमस शिक्षक और यूट्यूबर हैं. जिन्हें बिहार की शान भी कहा जाता है. उनका नाम देश के टॉप टीचर्स में गिना जाता है. इसके साथ ही खान सर ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस देते हैं. हालांकि, वे ऑनलाइन क्लास यूट्यूब और एप के माध्यम से देते हैं, जहां वह बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं. वह अपने पढ़ाने के अनोखे अंदाज के लिए बच्चों के बीच काफी फेमस हैं. वहीं, बात करें उनकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में तो खान सर का जन्म साल 1993 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था.

वहीं, उनके नाम को लेकर भी अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं तो आपको बता दें कि खान सर का असली नाम फैजल खान है. इसके साथ ही खान सर की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी की डिग्रियां हासिल की हैं और आज देशभर में काफी फेमस हैं. वहीं खान सर के पिता एक ठेकेदार और मां गृहिणी हैं.

यह भी पढ़ें: CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक नाकाम, 56 हजार से ज्यादा आवेदन दर्ज

खान सर की मंथली कमाई

वैसे, खान सर ने कभी भी अपनी संपत्ति सार्वजनिक नहीं की. लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो  उनकी कुल संपत्ति 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है. वहीं,कुछ अन्य रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 41 करोड़ रुपये है. साथ ही यह भी बताया जाता है कि वह एक दिन में करीब 70 हजार रुपये तक की कमाई कर लेते हैं. इसका मतलब है कि उनकी महीने की आमदनी 15 से 20 लाख रुपये तक हो सकती है. ये कमाई यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स और कोचिंग फीस से होती है.

वहीं, उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म खान जीएस रिसर्च सेंटर है. इसके 2.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. एड रेवेन्यू, ब्रांड पार्टनरशिप और सुपर चैट्स जैसे व्यूअर कंट्रीब्यूशंस से उनकी महीने की कमाई 10 से 20 लाख रुपये की बीच हो जाती है. साथ ही उनकी कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से 70 हजार से 1 लाख रुपये तक फीस ली जाती है. इसके साथ ही वह 11वीं, 12वीं ,जेईकी तैयारी के लिए भी खास बैच चलाते हैं.

यह भी पढ़ें: Ritabrata Banerjee Education: कितने पढ़े-लिखे हैं ऋतब्रत बनर्जी? जिन्होंने तोड़ दी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Education KHAN SIR Khan Sir Monthly Income Khan Sir Coaching Incident 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Khan Sir Monthly Income: एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं खान सर? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं खान सर? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
UP Recruitment 2026: यूपी में निकली एक्साइज कॉन्स्टेबल की बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार 24 जून तक करें अप्लाई
यूपी में निकली एक्साइज कॉन्स्टेबल की बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार 24 जून तक करें अप्लाई
शिक्षा
Top 10 Management Colleges: ये हैं देश के टॉप-10 मैनेजमेंट कॉलेज, एडमिशन लेने से पहले देख लीजिए लिस्ट 
ये हैं देश के टॉप-10 मैनेजमेंट कॉलेज, एडमिशन लेने से पहले देख लीजिए लिस्ट 
शिक्षा
CISF Vacancy 2026: ASI पैरामेडिकल पदों पर आवेदन 8 जून से शुरू,जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
ASI पैरामेडिकल पदों पर आवेदन 8 जून से शुरू,जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित, BJP-कांग्रेस के बीच टक्कर, किसने कितनी सीटें जीतीं?
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित, BJP-कांग्रेस के बीच टक्कर, किसने कितनी सीटें जीतीं?
बॉलीवुड
Don 3 Row: 'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
क्रिकेट
ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल
ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल
इंडिया
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
इंडिया
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
एग्रीकल्चर
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
शिक्षा
Germany Visa: जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget