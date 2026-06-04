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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक नाकाम, 56 हजार से ज्यादा आवेदन दर्ज

CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक नाकाम, 56 हजार से ज्यादा आवेदन दर्ज

CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर 3.8 मिलियन पैकेट का हमला नाकाम,56 हजार से ज्यादा छात्रों के आवेदन हुए दर्ज. यहां जानें पूरी जानकारी विस्तार से..

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 04 Jun 2026 04:41 PM (IST)
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  • सीबीएसई री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर हमला नाकाम किया गया.
  • हमले के बावजूद पोर्टल सामान्य रहा, 56,000+ आवेदन मिले.
  • छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, त्रुटियों के लिए आवेदन किया.
  • तकनीकी सुधार और बहु बैंक भुगतान प्रणाली छात्रों हेतु.

CBSE बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है.बोर्ड के री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर बड़ा साइबर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन तकनीकी टीम ने समय रहते इसे रोक दिया.खास बात यह है कि हमले के बावजूद पोर्टल की सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं और हजारों छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन भी किया.

पोर्टल को निशाना बनाकर किया गया साइबर अटैक

CBSE ने जानकारी दी है कि हाल ही में उसके री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) साइबर अटैक किया गया. इस तरह के हमले में किसी वेबसाइट या सर्वर पर एक साथ बहुत ज्यादा डेटा भेजा जाता है ताकि सिस्टम धीमा पड़ जाए या बंद हो जाए.बताया गया कि पोर्टल पर करीब 3.8 मिलियन डेटा पैकेट भेजकर उसे प्रभावित करने की कोशिश की गई थी.हालांकि CBSE की तकनीकी टीम लगातार निगरानी कर रही थी और उसने तुरंत सुरक्षा उपाय लागू कर हमले को नाकाम कर दिया. इसके चलते छात्रों को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

56 हजार से ज्यादा छात्रों ने किया आवेदन

साइबर हमले के बावजूद छात्रों का भरोसा पोर्टल पर बना रहा.बोर्ड के अनुसार रात तक 56,000 से अधिक आवेदन वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए जमा किए जा चुके थे.यह आंकड़ा बताता है कि बड़ी संख्या में छात्र अपने परीक्षा परिणामों की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं.कई छात्र उत्तर पुस्तिकाओं में संभावित त्रुटियों की जांच के लिए आवेदन कर रहे हैं, जबकि कुछ छात्र अपने अंकों की पुनर्गणना और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं.

किन समस्याओं के लिए कर सकते हैं आवेदन

CBSE ने छात्रों को पहले उनकी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई हैं.इन कॉपियों को देखने के बाद छात्र कई तरह की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं.अगर किसी उत्तर पुस्तिका में कोई पेज गायब है, अतिरिक्त शीट शामिल नहीं हुई है, स्कैन कॉपी साफ दिखाई नहीं दे रही है या गलत प्रश्नपत्र सेट के आधार पर मूल्यांकन हुआ है तो छात्र इसकी शिकायत कर सकते हैं.इसके अलावा किसी विशेष उत्तर के पुनर्मूल्यांकन के लिए भी आवेदन किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- CBSE री-वैल्यूएशन 2026 के लिए 40 हजार छात्रों ने किया आवेदन, बोर्ड ने जारी किया बड़ा अपडेट

तकनीकी सुधारों पर लगातार काम कर रहा बोर्ड

CBSE का कहना है कि उसकी तकनीकी टीम लगातार पोर्टल की निगरानी कर रही है.बढ़ती संख्या में आ रहे आवेदनों को देखते हुए सिस्टम की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि छात्रों को किसी तरह की तकनीकी दिक्कत का सामना न करना पड़े.बोर्ड ने यह भी कहा कि पोर्टल को पहले कुछ समय के लिए तकनीकी अपग्रेड के कारण रोका गया था. इसके बाद इसे और अधिक सुरक्षित तथा तेज बनाया गया ताकि लाखों छात्रों का डेटा सुरक्षित रहे और सेवाएं बिना रुकावट जारी रहें.

भुगतान के लिए कई बैंकों की मदद

छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए CBSE ने कई सरकारी बैंकों के पेमेंट गेटवे को अपने सिस्टम से जोड़ा है.इनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक शामिल हैं.इन बैंकों के माध्यम से हजारों ऑनलाइन भुगतान सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं.छात्र UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जैसे विभिन्न माध्यमों से शुल्क जमा कर सकते हैं. इससे आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गयी है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 04:41 PM (IST)
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