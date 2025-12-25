Child Death Rate: बाल मृत्यु दर किसी भी देश के हेल्थ सिस्टम और सामाजिक समानता के सबसे संवेदनशील इंडिकेटर में से एक है. भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है लेकिन हाल के सरकारी डेटा से पता चलता है की धार्मिक समुदायों के बीच अभी भी काफी अंतर मौजूद है. NFHS-5, MoSPI की ताजा रिपोर्ट और भारत सरकार की चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. आइए जानते हैं कि किस धर्म के बच्चे सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं.

भारत में कुल बाल मृत्यु दर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने बच्चों की मौतों को कम करने में काफी प्रगति की है. शिशु मृत्यु दर 2011 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 44 से घटकर 2023 तक 25 हो गया. इसी तरह 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2014 में 45 से घटकर 2021 में 31 हो गई. आपको बता दें कि इनमें से कई राज्यों ने पहले ही 2025 तक 25 से कम का लक्ष्य प्राप्त कर लिया.

हिंदू बच्चों में मृत्यु दर ज्यादा

NFHS-5 के 2019-21 के डेटा विश्लेषण से यह पता चलता है कि हिंदू बच्चों में ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम बच्चों की तुलना में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा रही है. हिंदुओं में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अनुमान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर लगभग 41.9 मौतों का लगाया गया है. हिंदू आबादी के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जोखिम काफी ज्यादा है. यहां दरें प्रति 1000 पर लगभग 50 तक पहुंच सकती हैं.

मुस्लिम बच्चों में मृत्यु दर कम

आपको बता दें कि मुस्लिम बच्चों में हिंदू बच्चों की तुलना में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कम है. NFHS डेटा पर आधारित रिसर्च से यह पता चलता है कि मुस्लिम बच्चों के जीवित रहने की संभावना हिंदू बच्चों की तुलना में 17 से 18% ज्यादा है. यह ट्रेंड कई सर्वेक्षण में लगातार देखा गया है.

नवजात शिशुओं की मौतें सबसे बड़ी चुनौती

सभी धर्म में जीवन का पहला महीना सबसे जरूरी समय होता है. मौजूदा अनुमानों से यह पता चलता है कि 5 साल से कम उम्र की 50% से 73% मौतें नवजात अवस्था में ही हो जाती हैं. समय से पहले जन्म, कम जन्म का वजन और समय पर मेडिकल मदद की कमी मौत की सबसे बड़ी वजह हैं. गरीबी और कम मातृ शिक्षा, धर्म की परवाह के बिना शिशु मृत्यु दर के जोखिम को ढाई गुना तक बढ़ा सकती है.

