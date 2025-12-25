हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजChild Death Rate: 5 साल उम्र होने तक किस धर्म के बच्चे ज्यादा गंवाते हैं जान, इनमें कितने हिंदू और कितने मुसलमान?

Child Death Rate: 5 साल उम्र होने तक किस धर्म के बच्चे ज्यादा गंवाते हैं जान, इनमें कितने हिंदू और कितने मुसलमान?

Child Death Rate: भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिल रही है. लेकिन इसी बीच आइए जानते हैं कि किस धर्म के बच्चे सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Dec 2025 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

Child Death Rate: बाल मृत्यु दर किसी भी देश के हेल्थ सिस्टम और सामाजिक समानता के सबसे संवेदनशील इंडिकेटर में से एक है. भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है लेकिन हाल के सरकारी डेटा से पता चलता है की धार्मिक समुदायों के बीच अभी भी काफी अंतर मौजूद है. NFHS-5,  MoSPI की ताजा रिपोर्ट और भारत सरकार की चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. आइए जानते हैं कि किस धर्म के बच्चे सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं.

भारत में कुल बाल मृत्यु दर 

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने बच्चों की मौतों को कम करने में काफी प्रगति की है. शिशु मृत्यु दर 2011 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 44 से घटकर 2023 तक 25 हो गया. इसी तरह 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2014 में 45 से घटकर 2021 में 31 हो गई. आपको बता दें कि इनमें से कई राज्यों ने पहले ही 2025 तक 25 से कम का लक्ष्य प्राप्त कर लिया. 

हिंदू बच्चों में मृत्यु दर ज्यादा 

 NFHS-5 के 2019-21 के डेटा विश्लेषण से यह पता चलता है कि हिंदू बच्चों में ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम बच्चों की तुलना में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा रही है. हिंदुओं में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अनुमान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर लगभग 41.9 मौतों का लगाया गया है. हिंदू आबादी के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जोखिम काफी ज्यादा है. यहां दरें प्रति 1000 पर लगभग 50 तक पहुंच सकती हैं.

मुस्लिम बच्चों में मृत्यु दर कम 

आपको बता दें कि मुस्लिम बच्चों में हिंदू बच्चों की तुलना में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कम है. NFHS डेटा पर आधारित रिसर्च से यह पता चलता है कि मुस्लिम बच्चों के जीवित रहने की संभावना हिंदू बच्चों की तुलना में 17 से 18% ज्यादा है. यह ट्रेंड कई सर्वेक्षण में लगातार देखा गया है. 

नवजात शिशुओं की मौतें सबसे बड़ी चुनौती 

सभी धर्म में जीवन का पहला महीना सबसे जरूरी समय होता है. मौजूदा अनुमानों से यह पता चलता है कि 5 साल से कम उम्र की 50% से 73% मौतें नवजात अवस्था में ही हो जाती हैं. समय से पहले जन्म, कम जन्म का वजन और समय पर मेडिकल मदद की कमी मौत की सबसे बड़ी वजह हैं. गरीबी और कम मातृ शिक्षा, धर्म की परवाह के बिना शिशु मृत्यु दर के जोखिम को ढाई गुना तक बढ़ा सकती है.

ये भी पढ़ें: कितने राज्यों में महिलाओं को बांटा जा रहा कैश, जानें कहां सबसे ज्यादा मिलता है पैसा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 25 Dec 2025 07:23 PM (IST)
Tags :
Under 5 Mortality India Child Death Rate Hindu Muslim India Health Statistics
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
Advertisement

वीडियोज

Sunidhi Concert:🎤Sunidhi की आवाज पर झूम उठा Mumbai, Concert में दिखा जबरदस्त Craze #sbs
Bangladesh Voilence: बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद यूनुस सरकार को बड़ा झटका | Osman Hadi
Indian Aviation में नई उड़ान , Al Hind Air और FlyExpress की entry से बढ़ेगी टक्कर | Paisa Live
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Dhurandhar Interview: Naveen Kaushik के High-Octane Action, Behind-the-Scenes Fun और Part 2 की Excitement
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
साउथ सिनेमा
Pongal Week Box Office Clash: पोंगल वीक में होगा महाक्लैश, 'द राजा साब' से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगी ये 5 बड़ी साउथ फिल्में
पोंगल वीक में होगा महाक्लैश, 'द राजा साब' से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगी ये 5 बड़ी साउथ फिल्में
विश्व
'ये बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', कंबोडिया में भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई थी चिंता, अब थाईलैंड ने दी सफाई
'बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई चिंता, थाईलैंड की सफाई
नौकरी
BSF में निकली 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 69 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
BSF में निकली 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 69 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
हेल्थ
Mouth Cancer: शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर! एक पेग से भी हो सकता है मुंह का कैंसर, इस रिसर्च में सामने आया डराने वाला सच
शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर! एक पेग से भी हो सकता है मुंह का कैंसर, इस रिसर्च में सामने आया डराने वाला सच
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Embed widget