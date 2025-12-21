उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लिए अच्छी खबर दी है. बोर्ड ने मुंशी-मौलवी और आलिम परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब छात्र 26 दिसंबर तक अपने परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं. पहले यह तिथि 20 दिसंबर थी.

क्यों लिया गया यह फैसला?

मदरसा बोर्ड ने यह फैसला इसलिए लिया, क्योंकि बहुत कम छात्रों ने अभी तक फॉर्म भरे थे. बोर्ड को केवल 54 हजार 200 आवेदन ही मिले थे. यह संख्या पहले की तुलना में काफी कम थी. वहीं, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अब 24 दिसंबर कर दी गई है. पहले यह तिथि 19 दिसंबर थी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी फीस जमा कर दें और फॉर्म भर लें. देरी करने से परेशानी हो सकती है.

यूपी में कितने मदरसे?

उत्तर प्रदेश में हजारों मदरसे हैं. इन मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्र हर साल इन परीक्षाओं में बैठते हैं. मुंशी और मौलवी परीक्षा हाईस्कूल स्तर की होती है. वहीं, आलिम परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर की होती है. ये परीक्षाएं अरबी और फारसी भाषा में होती हैं. इनमें धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ सामान्य विषय भी शामिल होते हैं.

प्रिंसिपल्स को दिए गए ये निर्देश

बोर्ड ने सभी मदरसों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने छात्रों को जल्दी फॉर्म भरवाएं. कई जिलों से अभी तक बहुत कम आवेदन आए हैं. बोर्ड चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा छात्र परीक्षा दे सकें. छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना आसान बनाया गया है. मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है.

कैसे काम करता है मदरसा बोर्ड?

मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करता है. इसका मुख्यालय लखनऊ में है. यह बोर्ड हर साल परीक्षाएं आयोजित करता है और नतीजे घोषित करता है. इस साल भी परीक्षाएं समय पर होंगी, लेकिन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. बोर्ड ने साफ कहा है कि 26 दिसंबर के बाद कोई और मौका नहीं मिलेगा.

किन स्टूडेंट्स को होगा फायदा?

यह खबर उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जो मदरसा शिक्षा ले रहे हैं. मुंशी, मौलवी और आलिम परीक्षा पास करने के बाद छात्र आगे की पढ़ाई कर सकते हैं. कई छात्र इन डिग्रियों के बाद नौकरी या उच्च शिक्षा चुनते हैं, जिससे उनका करियर बेहतर होता है.

