राजस्थान के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है. लंबे समय से परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार कर रहे छात्रों को अब राहत मिली है. इस साल राजस्थान बोर्ड की 12वीं परीक्षा में रिकॉर्ड संख्या में छात्र शामिल होने जा रहे हैं.

बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 9 लाख 5 हजार 872 परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे. यह संख्या साफ दिखाती है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी का स्तर काफी बड़ा है. छात्र अपनी डेटशीट राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने कहा है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें.

प्रश्न पत्र पैटर्न में हुआ बदलाव

इस बार राजस्थान बोर्ड ने 12वीं परीक्षा के पैटर्न में भी कुछ बदलाव किए हैं. बोर्ड ने दीर्घ उत्तर प्रश्नों का भार बढ़ा दिया है. कक्षा 12 की परीक्षा 2026 में अधिकतर विषयों के प्रश्न पत्र 80 अंकों के होंगे. इसमें लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, संस्कृत साहित्य, दर्शन और अन्य भाषा विषय शामिल हैं.

12वीं की डेटशीट

राजस्थान बोर्ड की 12वीं परीक्षा की शुरुआत 12 फरवरी को मनोविज्ञान विषय से होगी. इसके अगले दिन 13 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर आयोजित किया जाएगा.

14 फरवरी को लोक प्रशासन, जबकि 16 फरवरी को भूगोल, लेखांकन और भौतिक विज्ञान की परीक्षा होगी.

17 फरवरी को कंप्यूटर विज्ञान और सूचना विज्ञान अभ्यास का पेपर होगा.

18 फरवरी को संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा की परीक्षा रखी गई है.

19 फरवरी को पर्यावरण विज्ञान और 20 फरवरी को हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा.

21 फरवरी को दर्शनशास्त्र और सामान्य विज्ञान की परीक्षा होगी.

23 फरवरी को राजनीति विज्ञान, भूविज्ञान और कृषि विषयों का पेपर रखा गया है.

इसके बाद 24 फरवरी को चित्रकला, 25 फरवरी को अंक शास्त्र और 26 फरवरी को अंग्रेजी साहित्य व हिंदी टंकण लिपि की परीक्षा होगी.

27 फरवरी को वेद, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष और अन्य पारंपरिक विषयों के पेपर होंगे.

28 फरवरी को अर्थशास्त्र, जीवविज्ञान और संक्षिप्त लेखन से जुड़े विषयों की परीक्षा होगी.

मार्च महीने में 4 मार्च को इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान का पेपर आयोजित किया जाएगा.

5 मार्च को संगीत, नृत्य और वाद्य संगीत की परीक्षा होगी.

6 मार्च को व्यावसायिक विषय, 7 मार्च को समाजशास्त्र और 9 मार्च को गृह विज्ञान की परीक्षा होगी.

इसके बाद हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, फारसी और अन्य भाषा विषयों के पेपर होंगे, जिनके साथ ही परीक्षा का समापन होगा.

10वीं की डेटशीट

बोर्ड के अनुसार, 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. परीक्षा का पहला पेपर अंग्रेजी का होगा, जो 12 फरवरी को आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 14 फरवरी को विभिन्न व्यावसायिक विषयों की परीक्षा होगी. इनमें ऑटोमोटिव, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा, पर्यटन एवं आतिथ्य, निजी सुरक्षा, परिधान एवं गृह सज्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, कृषि, प्लंबर, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा, निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विषय शामिल हैं.

17 फरवरी को छात्रों को सामाजिक विज्ञान का पेपर देना होगा, जबकि 19 फरवरी को हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद 21 फरवरी को विज्ञान का महत्वपूर्ण पेपर होगा, जिसे लेकर आमतौर पर छात्र सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं. भाषा विषयों की बात करें तो 24 फरवरी को संस्कृत (प्रथम प्रश्न पत्र) की परीक्षा होगी. इसके बाद 26 फरवरी को तीसरी भाषा के तहत संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी और पंजाबी विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी. अंत में 28 फरवरी को संस्कृत (दूसरा प्रश्न पत्र) के साथ राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा संपन्न होगी.

यह भी पढ़ें - स्टेशन मास्टर को अभी कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद इसमें कितना होगा इजाफा?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI