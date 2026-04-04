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हिंदी न्यूज़शिक्षाKVS Admission Result 2026: Balvatika और Class 1 की पहली सूची इस तारीख को होगी जारी

KVS Admission Result 2026: Balvatika और Class 1 की पहली सूची इस तारीख को होगी जारी

KVS Admission Result 2026: KVS एडमिशन 2026 के लिए पहली प्रोविजनल लिस्ट अप्रैल में जारी होगी. जानिए एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 04 Apr 2026 06:32 PM (IST)
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अगर आपने Kendriya Vidyalaya Sangathan में 2026-27 सत्र के लिए Balvatika या Class 1 में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, तो अब रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है. KVS ने पहली प्रोविजनल लिस्ट जारी करने की तारीखों का ऐलान कर दिया है.

पहली प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी
Balvatika-1, 2 (जहां लागू हो) और Balvatika-3 के लिए पहली चयन सूची 8 अप्रैल 2026 को जारी होगी. वहीं Class 1 के छात्रों के लिए पहली लिस्ट 9 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी.असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव के कारण Balvatika और Class 1 दोनों की लिस्ट 10 अप्रैल 2026 को जारी होगी.

दूसरी और तीसरी लिस्ट की तारीख
अगर पहली लिस्ट के बाद सीटें खाली रह जाती हैं, तो KVS दूसरी प्रोविजनल लिस्ट 16 अप्रैल 2026 को जारी करेगा.इसके बाद तीसरी और अंतिम लिस्ट 21 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी.

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एडमिशन कैसे होगा
सबसे पहले RTE (Right to Education) के तहत चयन होगा.इसके बाद Service Priority Category I और II के छात्रों को मौका मिलेगा. अंत में बची सीटों पर अन्य छात्रों का एडमिशन किया जाएगा.

ऑफलाइन एडमिशन कब होंगे
अगर ऑनलाइन आवेदन कम आते हैं, तो 21 अप्रैल 2026 को विशेष श्रेणियों (RTE, SC, ST, OBC) के लिए नया नोटिफिकेशन जारी होगा.ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 22 से 26 अप्रैल 2026 तक होंगे और 27 से 30 अप्रैल के बीच लिस्ट जारी कर एडमिशन दिए जाएंगे.

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अन्य कक्षाओं के लिए अपडेट
Balvatika-2 और Class 2 से ऊपर की कक्षाओं (Class 11 को छोड़कर) के लिए एडमिशन 2 से 8 अप्रैल 2026 तक ऑफलाइन होंगे.इनकी चयन सूची 13 अप्रैल को आएगी और एडमिशन 15 से 20 अप्रैल तक पूरे किए जाएंगे.

Class 11 एडमिशन अपडेट
Class 11 में एडमिशन Central Board of Secondary Education के Class 10 रिजल्ट के बाद शुरू होंगे.KV के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर शुरू होगा, और पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर खत्म कर दी जाएगी.

अंतिम एडमिशन की तारीख
Class 11 को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं में एडमिशन की आखिरी तारीख 30 जून 2026 है.अगर सीटें खाली रहती हैं, तो 31 जुलाई 2026 तक एडमिशन दिए जा सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 04 Apr 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
Education KVS Admission 2026 Kendriya Vidyalaya Result
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