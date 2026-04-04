Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आपने Kendriya Vidyalaya Sangathan में 2026-27 सत्र के लिए Balvatika या Class 1 में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, तो अब रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है. KVS ने पहली प्रोविजनल लिस्ट जारी करने की तारीखों का ऐलान कर दिया है.

पहली प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी

Balvatika-1, 2 (जहां लागू हो) और Balvatika-3 के लिए पहली चयन सूची 8 अप्रैल 2026 को जारी होगी. वहीं Class 1 के छात्रों के लिए पहली लिस्ट 9 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी.असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव के कारण Balvatika और Class 1 दोनों की लिस्ट 10 अप्रैल 2026 को जारी होगी.



दूसरी और तीसरी लिस्ट की तारीख

अगर पहली लिस्ट के बाद सीटें खाली रह जाती हैं, तो KVS दूसरी प्रोविजनल लिस्ट 16 अप्रैल 2026 को जारी करेगा.इसके बाद तीसरी और अंतिम लिस्ट 21 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी.



यह भी पढ़ें - यूपी पुलिस में निकलेगी 81 हजार पदों पर बंपर भर्ती, जानें इसमें कैसे करेंगे अप्लाई?



एडमिशन कैसे होगा

सबसे पहले RTE (Right to Education) के तहत चयन होगा.इसके बाद Service Priority Category I और II के छात्रों को मौका मिलेगा. अंत में बची सीटों पर अन्य छात्रों का एडमिशन किया जाएगा.

ऑफलाइन एडमिशन कब होंगे

अगर ऑनलाइन आवेदन कम आते हैं, तो 21 अप्रैल 2026 को विशेष श्रेणियों (RTE, SC, ST, OBC) के लिए नया नोटिफिकेशन जारी होगा.ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 22 से 26 अप्रैल 2026 तक होंगे और 27 से 30 अप्रैल के बीच लिस्ट जारी कर एडमिशन दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें -UP Board Result 2026: क्या इस साल भी 20 अप्रैल को ही आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, देखें बीते 3 साल का पैटर्न

अन्य कक्षाओं के लिए अपडेट

Balvatika-2 और Class 2 से ऊपर की कक्षाओं (Class 11 को छोड़कर) के लिए एडमिशन 2 से 8 अप्रैल 2026 तक ऑफलाइन होंगे.इनकी चयन सूची 13 अप्रैल को आएगी और एडमिशन 15 से 20 अप्रैल तक पूरे किए जाएंगे.

Class 11 एडमिशन अपडेट

Class 11 में एडमिशन Central Board of Secondary Education के Class 10 रिजल्ट के बाद शुरू होंगे.KV के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर शुरू होगा, और पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर खत्म कर दी जाएगी.

अंतिम एडमिशन की तारीख

Class 11 को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं में एडमिशन की आखिरी तारीख 30 जून 2026 है.अगर सीटें खाली रहती हैं, तो 31 जुलाई 2026 तक एडमिशन दिए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें - Railway Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी का मौका, 2801 पदों पर भर्ती शुरू; जानें आवेदन प्रक्रिया

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI