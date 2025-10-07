नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन

जब कभी भी बिहार में चुनाव की बात आती है तो दो नाम सबसे आगे आते हैं लालू यादव और नीतीश कुमार. जहां नीतीश कुमार फिलहाल राज्य के सीएम पद पर काबिज हैं तो वहीं, लालू यादव भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं. लेकिन ऐसे में आज ये जानते हैं कि दोनों ने कहां से पढ़ाई-लिखाई की है.

सीएम नीतीश कुमार की एजुकेशन

बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुआ था. उनका बचपन बेहद साधारण परिवार में बीता. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बख्तियारपुर के स्थानीय स्कूल से पूरी की. बचपन से ही वह पढ़ाई में बेहद होशियार थे और विज्ञान विषय में विशेष रुचि रखते थे.

आगे चलकर उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (अब NIT पटना) में दाखिला लिया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री वर्ष 1972 में हासिल की. कॉलेज के दिनों में ही नीतीश कुमार छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे. डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में काम किया, लेकिन जल्द ही उनका रुझान राजनीति की ओर मुड़ गया. उन्होंने 1970 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रेरणा लेकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा.

पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की पढ़ाई-लिखाई

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के संस्थापक लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज जिले के फुलवारीया गांव में हुआ था. गरीब किसान परिवार से आने वाले लालू प्रसाद यादव का बचपन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका रुझान बचपन से ही था.

उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की और आगे की पढ़ाई के लिए पटना के बी.एन. कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने B.A. (स्नातक) की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी (LLB) की डिग्री ली. कॉलेज के दिनों में ही लालू प्रसाद यादव छात्र राजनीति में इतने सक्रिय हो गए कि जल्द ही वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने और बाद में अध्यक्ष भी चुने गए. इसी छात्र राजनीति ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया और यही उनका राजनीतिक करियर की शुरुआत साबित हुई.



