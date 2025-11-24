जस्टिस सूर्यकांत बने देश के मुख्य न्यायाधीश, 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी CJI की सैलरी?

देश की न्याय व्यवस्था में आज एक बड़ा दिन रहा. जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह महत्वपूर्ण पद संभालने की शपथ दिलाई. इसके साथ ही उनका 15 महीने का कार्यकाल भी शुरू हो गया है.

CJI भूषण आर. गवई ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत जस्टिस सूर्यकांत का नाम अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुझाया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर यह जिम्मेदारी मिल गई.

अब जब नए CJI ने कार्यभार संभाल लिया है, तो लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है आखिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है? साथ ही जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? आइए जानते हैं...

बड़ी जिम्मेदारी, सुविधाएं शानदार

भारत के मुख्य न्यायाधीश देश की पूरी न्याय प्रणाली की कमान संभालते हैं. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूरे न्याय तंत्र पर उनकी निगरानी रहती है. देश के कानून और संविधान से जुड़े कई बड़े फैसले CJI के मार्गदर्शन में लिए जाते हैं. ऐसे में यह पद सिर्फ सम्मान का ही नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी का भी होता है. यही कारण है कि CJI को न सिर्फ अच्छी सैलरी मिलती है, बल्कि कई सरकारी सुविधाएं भी दी जाती हैं.

अभी CJI को कितनी सैलरी मिलती है?

भारत सरकार के नियमों के अनुसार, वर्तमान में CJI को प्रतिमाह 2.80 लाख रुपये सैलरी दी जाती है. यह वेतन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज वेतन अधिनियम के तहत तय होता है. इसमें सिर्फ बेसिक पे शामिल होता है.

CJI को मिलने वाली सुविधाएं

दिल्ली में शानदार सरकारी बंगला

मोबाइल और लैंडलाइन की मुफ्त सुविधा

देश-विदेश में सरकारी खर्च पर यात्रा

बिजली-पानी लगभग मुफ्त

मुफ्त मेडिकल सुविधा

निजी ड्राइवर और सहायक

सुरक्षा कवर

रिटायरमेंट के बाद पेंशन और सुरक्षा सुविधाएं

8वें वेतन आयोग के बाद CJI की सैलरी कितनी बढ़ेगी?

8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है. फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो बेसिक पे अपने आप बढ़ जाता है और इसके साथ ही DA, HRA, TA जैसी सुविधाएं भी बढ़ती हैं. अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 होता है तो उनकी सैलरी 5 लाख रुपये के आसपास हो सकती है.





यह भी पढ़ें - बिहार में भरे जाएंगे 14 हजार से ज्यादा पद, आज है आवेदन की लास्ट डेट, ऐसे करें अप्लाई

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI