हिंदी न्यूज़शिक्षाजस्टिस सूर्यकांत बने देश के मुख्य न्यायाधीश, 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी CJI की सैलरी?

जस्टिस सूर्यकांत बने देश के मुख्य न्यायाधीश, 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी CJI की सैलरी?

नए CJI जस्टिस सूर्यकांत के कार्यभार संभालते ही उनकी सैलरी और सुविधाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद CJI की बेसिक सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है.    

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Nov 2025 02:42 PM (IST)
देश की न्याय व्यवस्था में आज एक बड़ा दिन रहा. जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह महत्वपूर्ण पद संभालने की शपथ दिलाई. इसके साथ ही उनका 15 महीने का कार्यकाल भी शुरू हो गया है.

CJI भूषण आर. गवई ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत जस्टिस सूर्यकांत का नाम अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुझाया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर यह जिम्मेदारी मिल गई.

अब जब नए CJI ने कार्यभार संभाल लिया है, तो लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है आखिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है? साथ ही जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? आइए जानते हैं...

बड़ी जिम्मेदारी, सुविधाएं शानदार

भारत के मुख्य न्यायाधीश देश की पूरी न्याय प्रणाली की कमान संभालते हैं. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूरे न्याय तंत्र पर उनकी निगरानी रहती है. देश के कानून और संविधान से जुड़े कई बड़े फैसले CJI के मार्गदर्शन में लिए जाते हैं. ऐसे में यह पद सिर्फ सम्मान का ही नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी का भी होता है. यही कारण है कि CJI को न सिर्फ अच्छी सैलरी मिलती है, बल्कि कई सरकारी सुविधाएं भी दी जाती हैं.

अभी CJI को कितनी सैलरी मिलती है?

भारत सरकार के नियमों के अनुसार, वर्तमान में CJI को प्रतिमाह 2.80 लाख रुपये सैलरी दी जाती है. यह वेतन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज वेतन अधिनियम के तहत तय होता है. इसमें सिर्फ बेसिक पे शामिल होता है.

CJI को मिलने वाली सुविधाएं

  • दिल्ली में शानदार सरकारी बंगला
  • मोबाइल और लैंडलाइन की मुफ्त सुविधा
  • देश-विदेश में सरकारी खर्च पर यात्रा
  • बिजली-पानी लगभग मुफ्त
  • मुफ्त मेडिकल सुविधा
  • निजी ड्राइवर और सहायक
  • सुरक्षा कवर
  • रिटायरमेंट के बाद पेंशन और सुरक्षा सुविधाएं

8वें वेतन आयोग के बाद CJI की सैलरी कितनी बढ़ेगी?

8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है. फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो बेसिक पे अपने आप बढ़ जाता है और इसके साथ ही DA, HRA, TA जैसी सुविधाएं भी बढ़ती हैं. अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 होता है तो उनकी सैलरी 5 लाख रुपये के आसपास हो सकती है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 24 Nov 2025 02:42 PM (IST)
