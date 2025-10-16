हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी10 साल जिब्राल्टर में कर लिया काम तो हो जाएंगे मालामाल! जानिए भारत में कितने रुपये मिलेंगे

10 साल जिब्राल्टर में कर लिया काम तो हो जाएंगे मालामाल! जानिए भारत में कितने रुपये मिलेंगे

आज हम आपको छोटे लेकिन अमीर देश जिब्राल्टर के बारे में बताते हैं, जहां कुछ साल काम कर के आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, आइए जानते हैं डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Oct 2025 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

विदेश जाकर काम करने का सपना भारत में बहुत से लोग देखते हैं. हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेहनत का अच्छा फल मिले और घर लौटने पर हाथ में अच्छी-खासी बचत हो. आज हम बात कर रहे हैं एक छोटे लेकिन बेहद अमीर देश जिब्राल्टर (Gibraltar) की जहां की कमाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. अगर कोई भारतीय वहां 10 साल तक नौकरी करता है, तो वह भारत लौटने पर करोड़ों रुपये तक कमा सकता है.

जिब्राल्टर यूरोप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक छोटा सा ब्रिटिश क्षेत्र है, जो स्पेन की सीमा से सटा है. यह आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत है. यहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन, फाइनेंस और शिपिंग इंडस्ट्री पर टिकी हुई है. इस वजह से यहां नौकरियों की कोई कमी नहीं है और वेतन भी काफी ऊंचा मिलता है.

यह भी पढ़ें - दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

जिब्राल्टर की करेंसी और भारतीय रुपया

जिब्राल्टर की मुद्रा को जिब्राल्टर पाउंड (Gibraltar Pound - GIP) कहा जाता है. वर्तमान में 1 जिब्राल्टर पाउंड = 118.11 भारतीय रुपये के बराबर है. यानी अगर आप वहां एक पाउंड कमाते हैं, तो भारत में उसकी कीमत लगभग 118 रुपये होती है.

अगर किसी व्यक्ति को जिब्राल्टर में महीने की सैलरी 2,000 पाउंड मिलती है, तो भारत की मुद्रा में यह रकम होगी - 2,000 × 118.11 = 2,36,220 प्रति माह. अगर कोई व्यक्ति वहां 10 साल तक लगातार काम करे तो उसकी कुल कमाई कितनी हो सकती है.

10 साल की कमाई का आसान हिसाब

अगर आपकी मासिक सैलरी 2,000 पाउंड है, तो एक साल में आप 24,000 पाउंड कमाएंगे. 10 साल में कुल कमाई होगी — 24,000 × 10 = 2,40,000 पाउंड. अब इसे भारतीय रुपये में बदलें - 2,40,000 × 118.11 = 2,83,46,400 रुपये.

यह भी पढ़ें - भैंस चराने वाली लड़की से IAS अफसर तक, मुश्किलों को मात देकर सी वनमती ने क्रैक किया UPSC

जिब्राल्टर में कौन-सी नौकरियां लोकप्रिय हैं

जिब्राल्टर में सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत है. यहां बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी, कसीनो, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसी इंडस्ट्री में भारतीयों के लिए अच्छे मौके हैं. साथ ही, यहां अंग्रेजी भाषा का चलन है, इसलिए भारतीयों के लिए काम करना आसान होता है.

जिब्राल्टर में काम करने के फायदे

  • हाई सैलरी और स्थिर अर्थव्यवस्था – यूरोपीय स्तर की कमाई.
  • टैक्स के कम नियम – कामगारों के लिए टैक्स का बोझ बहुत कम है.
  • सुरक्षित और आधुनिक वातावरण – छोटा देश होने के बावजूद सुविधाएं बेहतरीन हैं.
  • यूरोप के नजदीक – भविष्य में अन्य यूरोपीय देशों में करियर बढ़ाने के अवसर.

यह भी पढ़ें - MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 16 Oct 2025 12:26 PM (IST)
Tags :
JOB Gibraltar Jobs For Indians Gibraltar Currency Value In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के साथ ये क्या हो गया? भारत की जगह ईरान का ले लिया नाम, कह गए बड़ी अजीब बातें
ट्रंप के साथ ये क्या हो गया? भारत की जगह ईरान का ले लिया नाम, कह गए बड़ी अजीब बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement

वीडियोज

सीट शेयरिंग को लेकर BJP का महागठबंधन पर तंज
आज से बिहार दौरे पर Amit Shah, BJP कोर ग्रुप के नेताओं के साथ करेंगे बैठक
Baghpat Murder: बागपत में दामाद के कत्ल की खौफनाक कहानी | Breaking | UP News
Bihar Election 2025: आज से बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे Nitish Kumar | Breaking | ABP News
BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के साथ ये क्या हो गया? भारत की जगह ईरान का ले लिया नाम, कह गए बड़ी अजीब बातें
ट्रंप के साथ ये क्या हो गया? भारत की जगह ईरान का ले लिया नाम, कह गए बड़ी अजीब बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
बॉलीवुड
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
ट्रेंडिंग
Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
नौकरी
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
हेल्थ
World Spine Day: क्या टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती रीढ़ की हड्डी? शरीर के इस हिस्से को हल्के में लेते हैं लोग
क्या टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती रीढ़ की हड्डी? शरीर के इस हिस्से को हल्के में लेते हैं लोग
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget