10 साल जिब्राल्टर में कर लिया काम तो हो जाएंगे मालामाल! जानिए भारत में कितने रुपये मिलेंगे

विदेश जाकर काम करने का सपना भारत में बहुत से लोग देखते हैं. हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेहनत का अच्छा फल मिले और घर लौटने पर हाथ में अच्छी-खासी बचत हो. आज हम बात कर रहे हैं एक छोटे लेकिन बेहद अमीर देश जिब्राल्टर (Gibraltar) की जहां की कमाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. अगर कोई भारतीय वहां 10 साल तक नौकरी करता है, तो वह भारत लौटने पर करोड़ों रुपये तक कमा सकता है.

जिब्राल्टर यूरोप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक छोटा सा ब्रिटिश क्षेत्र है, जो स्पेन की सीमा से सटा है. यह आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत है. यहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन, फाइनेंस और शिपिंग इंडस्ट्री पर टिकी हुई है. इस वजह से यहां नौकरियों की कोई कमी नहीं है और वेतन भी काफी ऊंचा मिलता है.

यह भी पढ़ें - दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

जिब्राल्टर की करेंसी और भारतीय रुपया

जिब्राल्टर की मुद्रा को जिब्राल्टर पाउंड (Gibraltar Pound - GIP) कहा जाता है. वर्तमान में 1 जिब्राल्टर पाउंड = 118.11 भारतीय रुपये के बराबर है. यानी अगर आप वहां एक पाउंड कमाते हैं, तो भारत में उसकी कीमत लगभग 118 रुपये होती है.

अगर किसी व्यक्ति को जिब्राल्टर में महीने की सैलरी 2,000 पाउंड मिलती है, तो भारत की मुद्रा में यह रकम होगी - 2,000 × 118.11 = 2,36,220 प्रति माह. अगर कोई व्यक्ति वहां 10 साल तक लगातार काम करे तो उसकी कुल कमाई कितनी हो सकती है.

10 साल की कमाई का आसान हिसाब

अगर आपकी मासिक सैलरी 2,000 पाउंड है, तो एक साल में आप 24,000 पाउंड कमाएंगे. 10 साल में कुल कमाई होगी — 24,000 × 10 = 2,40,000 पाउंड. अब इसे भारतीय रुपये में बदलें - 2,40,000 × 118.11 = 2,83,46,400 रुपये.

यह भी पढ़ें - भैंस चराने वाली लड़की से IAS अफसर तक, मुश्किलों को मात देकर सी वनमती ने क्रैक किया UPSC

जिब्राल्टर में कौन-सी नौकरियां लोकप्रिय हैं

जिब्राल्टर में सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत है. यहां बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी, कसीनो, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसी इंडस्ट्री में भारतीयों के लिए अच्छे मौके हैं. साथ ही, यहां अंग्रेजी भाषा का चलन है, इसलिए भारतीयों के लिए काम करना आसान होता है.

जिब्राल्टर में काम करने के फायदे

हाई सैलरी और स्थिर अर्थव्यवस्था – यूरोपीय स्तर की कमाई.

यूरोपीय स्तर की कमाई. टैक्स के कम नियम – कामगारों के लिए टैक्स का बोझ बहुत कम है.

कामगारों के लिए टैक्स का बोझ बहुत कम है. सुरक्षित और आधुनिक वातावरण – छोटा देश होने के बावजूद सुविधाएं बेहतरीन हैं.

छोटा देश होने के बावजूद सुविधाएं बेहतरीन हैं. यूरोप के नजदीक – भविष्य में अन्य यूरोपीय देशों में करियर बढ़ाने के अवसर.

यह भी पढ़ें - MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI