पश्चिम बंगाल सर्विस कमीशन में निकली 8477 वैकेंसी, बिना इंटरव्यू होगा सेलेक्शन

पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने युवाओं के लिए शानदार अवसर लेकर आया है. WBSSC ने ग्रुप C और ग्रुप D पदों पर कुल 8,477 वैकेंसी निकाली हैं और सबसे खास बात यह है कि इन पदों पर चयन बिना किसी इंटरव्यू के होगा. यानी केवल लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ जांच के आधार पर उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकती है.

कितने पद हैं खाली?

WBSSC ने कुल 8,477 पदों पर भर्ती निकाली है. इनमें से ग्रुप C के 2,989 पद और ग्रुप D के 5,488 पद शामिल हैं. ये सभी पद नॉन-टीचिंग स्टाफ के हैं यानी क्लर्क, लैब असिस्टेंट, मल्टी-टास्किंग स्टाफ और अन्य प्रशासनिक पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

कितना मिलेगा वेतन?

इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 26,605 से 29,905 तक सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवारों को DA (महंगाई भत्ता), HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और मेडिकल अलाउंस जैसी सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी. सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि नौकरी के साथ-साथ स्थिरता, सुरक्षा और भविष्य की गारंटी भी मिलती है.

योग्यता क्या होनी चाहिए?

ग्रुप C पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास या ग्रेजुएट होना जरूरी है. वहीं ग्रुप D पदों के लिए, उम्मीदवार ने कम से कम 8वीं या 10वीं कक्षा पास की होनी चाहिए. इन पदों के लिए किसी प्रकार का पूर्व अनुभव आवश्यक नहीं है, यानी फ्रेशर उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा

उम्मीदवार की उम्र 3 दिसंबर 2025 तक 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षण के अनुसार SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी. OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

जनरल/OBC/EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रखा गया है. SC/ST/PH उम्मीदवारों को केवल 150 शुल्क देना होगा. फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किया जा सकेगा.

चयन प्रक्रिया

WBSSC ने इस भर्ती में चयन प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और सरल बनाया है. उम्मीदवारों का चयन बिना इंटरव्यू किया जाएगा. चयन तीन चरणों में पूरा होगा. जिसमें लिखित परीक्षा, स्किल या प्रैक्टिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा.

कैसे करें आवेदन?

