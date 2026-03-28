हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNoida International Airport Live: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम

Noida International Airport Live: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम

Noida International Airport Live: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे. इसके लिए सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Mar 2026 08:35 AM (IST)

LIVE

Key Events
Noida International Airport Inauguration Live Updates: PM Modi in UP Yogi Adityanath Ram Mohan Naidu Jewar Airport Inside Photos Videos Noida International Airport Live: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा उद्घाटन
Source : ANI

Background

उत्तर प्रदेश का बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (28 मार्च 2026) को दोपहर करीब 12 बजे जेवर पहुंचकर इस बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे. एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण पूरा हो चुका है. इस पूरे प्रोजेक्ट को कुल 5 चरणों में विकसित किया जाएगा. यह एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट में गिना जा रहा है.

एयरपोर्ट में 3900 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जिसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और हर मौसम में उड़ान भरने की सुविधा मौजूद है. पहले चरण में हर साल करीब 1.2 करोड़ यात्रियों के आने-जाने की क्षमता रखी गई है, जिसे आगे और बढ़ाया जाएगा. उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली है. पूरे इलाके को कई सुरक्षा घेरों में बांटा गया है और हर जगह पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया है. प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है. यह रोक शनिवार सुबह 7 बजे से लागू होकर करीब 16 घंटे तक जारी रहेगी. इस दौरान भारी वाहनों को दूसरे रास्तों से भेजा जाएगा, ताकि वीआईपी मूवमेंट और आम लोगों को कोई परेशानी न हो. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जरूरी न हो तो इन रास्तों पर यात्रा करने से बचें. कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए भी अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके.

उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम स्थल पर 7 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि 300 हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. 

08:35 AM (IST)  •  28 Mar 2026

Noida International Airport Jewar :यूपी का बनेगा पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे. इससे जेवर क्षेत्र उत्तर भारत का एक बड़ा विमानन केंद्र बनकर उभरेगा. हवाई अड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्नेलमन ने कहा कि यह परियोजना ग्रेटर दिल्ली क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के कई शहरों से जोड़ेगी. उन्होंने कहा कि इसमें स्विस तकनीकी कुशलता और भारतीय मेहमाननवाजी का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा.

08:34 AM (IST)  •  28 Mar 2026

Noida International Airport Jewar :बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं, उद्घाटन कार्यक्रम में सख्त सुरक्षा व्यवस्था

 

उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम स्थल पर सात हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. साथ ही 300 हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि पूरे कार्यक्रम के लिए पांच स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. सभी प्रवेश द्वारों पर सख्त जांच हो रही है. बिना पहचान पत्र, तलाशी और बैग की जांच के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

Load More
Tags :
Jewar Airport Noida International Airport PM Modi
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Noida International Airport: लाखों यात्रियों को संभालने की क्षमता और जबरदस्त कनेक्टिविटी... नोएडा एयरपोर्ट पर क्या-क्या होगा खास?
लाखों यात्रियों को संभालने की क्षमता और जबरदस्त कनेक्टिविटी... नोएडा एयरपोर्ट पर क्या-क्या होगा खास?
इंडिया
Noida International Airport Live: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम
LIVE: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम
इंडिया
अब बीच मझधार में नहीं फंसेंगे जहाज! APSEZ की पहल से भारत में शुरू हुई इमरजेंसी सुविधा, जानें कैसे मिलेगी मदद
अब बीच मझधार में नहीं फंसेंगे जहाज! APSEZ की पहल से भारत में शुरू हुई इमरजेंसी सुविधा, जानें कैसे मिलेगी मदद
इंडिया
तेल संकट के बीच PM मोदी ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान, गोबरधन और बायोफ्यूल का किया जिक्र
तेल संकट के बीच PM मोदी ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान, गोबरधन और बायोफ्यूल का किया जिक्र
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Fire News: पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक लगी आग..मची अफरा तफरी | Breaking
Chitra Tripathi: ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के सामने...थक गए Netanyahu? | Iran Israel War | Trump
Bharat Ki Baat: आस्था या चुनावी अखाड़ा? बंगाल में फिर आमने-सामने TMC-BJP! | Bengal Election 2026
Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Noida International Airport Live: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम
LIVE: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम
दिल्ली NCR
Delhi Weather: सुबह काले बादलों का डेरा, आंधी-तूफान व बारिश की चेतावनी, अप्रैल शुरू होने तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में सुबह काले बादलों का डेरा, आंधी-तूफान व बारिश की चेतावनी, अप्रैल शुरू होने तक कैसा रहेगा मौसम?
आईपीएल 2026
IPL 2026 Live Streaming: कहां-कहां लाइव देख सकते हैं IPL के मैच, जानिए लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल
कहां-कहां Live देख सकते हैं IPL 2026 के मैच, जानिए लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल
ओटीटी
Friday OTT Release: 'ओ रोमियो' से 'मर्दानी 3' तक, ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज की आई बाढ़, वीकेंड पर करें बिंज वॉच
'ओ रोमियो' से 'मर्दानी 3' तक, ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज की आई बाढ़, वीकेंड पर करें एंजॉय
विश्व
सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले रुबियो?
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
Results
BSEB Compartment Exam 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन
बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन
रिलेशनशिप
Signs Of Situationship: प्यार है या सिर्फ टाइमपास? इन 5 सवालों से मिलेगी आपको रिश्तों की क्लियरिटी
प्यार है या सिर्फ टाइमपास? इन 5 सवालों से मिलेगी आपको रिश्तों की क्लियरिटी
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget