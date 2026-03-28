Noida International Airport Live: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम
Noida International Airport Live: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे. इसके लिए सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.
LIVE
Background
उत्तर प्रदेश का बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (28 मार्च 2026) को दोपहर करीब 12 बजे जेवर पहुंचकर इस बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे. एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण पूरा हो चुका है. इस पूरे प्रोजेक्ट को कुल 5 चरणों में विकसित किया जाएगा. यह एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट में गिना जा रहा है.
एयरपोर्ट में 3900 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जिसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और हर मौसम में उड़ान भरने की सुविधा मौजूद है. पहले चरण में हर साल करीब 1.2 करोड़ यात्रियों के आने-जाने की क्षमता रखी गई है, जिसे आगे और बढ़ाया जाएगा. उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली है. पूरे इलाके को कई सुरक्षा घेरों में बांटा गया है और हर जगह पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.
सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया है. प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है. यह रोक शनिवार सुबह 7 बजे से लागू होकर करीब 16 घंटे तक जारी रहेगी. इस दौरान भारी वाहनों को दूसरे रास्तों से भेजा जाएगा, ताकि वीआईपी मूवमेंट और आम लोगों को कोई परेशानी न हो. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जरूरी न हो तो इन रास्तों पर यात्रा करने से बचें. कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए भी अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके.
उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम स्थल पर 7 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि 300 हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.
Noida International Airport Jewar :यूपी का बनेगा पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे. इससे जेवर क्षेत्र उत्तर भारत का एक बड़ा विमानन केंद्र बनकर उभरेगा. हवाई अड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्नेलमन ने कहा कि यह परियोजना ग्रेटर दिल्ली क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के कई शहरों से जोड़ेगी. उन्होंने कहा कि इसमें स्विस तकनीकी कुशलता और भारतीय मेहमाननवाजी का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा.
Noida International Airport Jewar :बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं, उद्घाटन कार्यक्रम में सख्त सुरक्षा व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम स्थल पर सात हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. साथ ही 300 हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि पूरे कार्यक्रम के लिए पांच स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. सभी प्रवेश द्वारों पर सख्त जांच हो रही है. बिना पहचान पत्र, तलाशी और बैग की जांच के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL