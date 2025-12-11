संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा (NDA & NA) I, 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस घोषणा का इंतजार पूरे देश के उन युवाओं को था जो भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं.

यूपीएससी ने इस बार कुल 394 रिक्तियों की घोषणा की है, जिन पर पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों का चयन होगा. इनमें एनडीए के 157वें कोर्स के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना विंग में चयन किया जाएगा, जबकि 119वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम (INAC) के लिए भी युवाओं को मौका मिलेगा. यह कोर्स 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा.

इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरूरी शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी. एनडीए की सेना शाखा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है. वहीं एनडीए के नौसेना और वायु सेना विंग में आवेदन करने के लिए विज्ञान के छात्र होना अनिवार्य है. यानी उम्मीदवार के पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) विषय होने चाहिए.

इसके अलावा भारतीय नौसेना अकादमी की 10+2 कैडेट स्कीम के लिए भी यही शर्त लागू होती है. खास बात यह है कि 12वीं पढ़ रहे छात्र भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि उन्हें 10 दिसंबर 2026 से पहले यह प्रमाण देना होगा कि उन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है. अगर वह ऐसा प्रमाण नहीं दे पाते हैं, तो उनका चयन रद्द माना जाएगा.

वैकेंसी डिटेल्स

रिक्तियों की बात करें तो इस बार एनडीए में सेना विंग के लिए कुल 208 पद निकाले गए हैं, जिसमें 198 पद पुरुषों के लिए और 10 पद महिलाओं के लिए निर्धारित हैं. नौसेना विंग के लिए 42 रिक्तियां हैं, जिनमें 37 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार चुने जाएंगे. वायु सेना के फ्लाइंग ब्रांच में 92 पद उपलब्ध हैं, जिसमें 90 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवारों का चयन होगा. इसके अलावा, वायु सेना की ग्राउंड ड्यूटी तकनीकी में 18 पद और गैर-तकनीकी में 10 पद रखे गए हैं. वहीं नौसेना अकादमी के 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए कुल 24 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 21 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार शामिल होंगे. कुल मिलाकर इस परीक्षा के माध्यम से 370 पुरुष और 24 महिला, मिलाकर 394 उम्मीदवारों को एक शानदार मौका मिलेगा.

आवेदन शुल्क इतना

एनडीए परीक्षा के आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क देना होगा. जबकि एससी, एसटी, सभी महिला उम्मीदवारों और जेसीओ/एनसीओ/ओआर के आश्रित उम्मीदवारों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना है. यानी इन श्रेणियों के उम्मीदवार बिल्कुल मुफ्त में फॉर्म भर सकते हैं. यह व्यवस्था युवाओं को आर्थिक रूप से राहत देने के उद्देश्य से की गई है.

सैलरी कितनी मिलेगी?

वेतन और सुविधाओं की बात की जाए तो एनडीए कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान ही 56,100 रुपये हर महीने दिए जाते हैं. इसी राशि पर लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर या सब-लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति के बाद भी सैलरी मिलती है. इसके साथ ही सभी अधिकारियों को 15,500 रुपये प्रति माह सैन्य सेवा वेतन यानी MSP भी दिया जाता है. सेना के अधिकारियों को इसके अलावा महंगाई भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता, परिवहन भत्ता, फील्ड भत्ता और कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं. यही कारण है कि एनडीए से होकर सेना में अधिकारी बनना युवाओं के लिए सम्मान और गर्व की बात मानी जाती है.



