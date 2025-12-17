उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. यूपी लेखपाल भर्ती 2025 का इंतजार अब खत्म हो गया है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने पीईटी 2025 की परीक्षा दी है.

लेखपाल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2026 तय की गई है. अगर आवेदन में किसी तरह की गलती हो जाती है, तो 4 फरवरी 2026 तक संशोधन किया जा सकेगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा.

पीईटी 2025 स्कोर से होगी शॉर्टलिस्टिंग

यूपी लेखपाल भर्ती की सबसे अहम शर्त यह है कि उम्मीदवार का पीईटी 2025 में शामिल होना जरूरी है. आयोग साफ कर चुका है कि अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी. जिन उम्मीदवारों को पीईटी में शून्य या नकारात्मक अंक मिले हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा.

कितने पद किस वर्ग के लिए

इस भर्ती के तहत कुल 7,994 पद भरे जाएंगे. इनमें अलग-अलग वर्गों के लिए पद तय किए गए हैं. अनारक्षित वर्ग के लिए 4,165 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,446 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,441 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 792 पद रखे गए हैं.

महिला उम्मीदवारों के लिए 1,592 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 391 पद, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 152 पद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 152 पद तय किए गए हैं. दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी अलग-अलग पद सुरक्षित रखे गए हैं.

क्या है शैक्षणिक योग्यता

यूपी लेखपाल भर्ती के लिए उम्मीदवार का इंटरमीडिएट (12वीं) पास होना जरूरी है. यह परीक्षा यूपी बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होनी चाहिए. आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास सभी जरूरी शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.

आयु सीमा क्या होगी

लेखपाल भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्गों जैसे एससी, एसटी और अन्य पात्र श्रेणियों को सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

इस भर्ती में आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान रखा गया है. सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सभी उम्मीदवारों को 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. फीस का भुगतान यूपीआई या एसबीआई ई-चालान के माध्यम से किया जा सकेगा.

चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न

यूपी लेखपाल भर्ती में चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और सभी सवाल वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) होंगे. इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी. अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए आयोग नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का उपयोग करेगा.

परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा

लिखित परीक्षा में भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, ग्राम समाज और समसामयिक घटनाओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसके अलावा सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, डाटा इंटरप्रिटेशन, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन तथा उत्तर प्रदेश से जुड़ी सामान्य जानकारी से भी प्रश्न आएंगे. उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों का इसमें खास महत्व रहेगा.

सैलरी कितनी होगी?

यूपी लेखपाल पद पर चयनित उम्मीदवारों को 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक का वेतन मिलेगा. इसके साथ ही अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा.



