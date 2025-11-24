हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीयूपी के 5 जिलों में निकली आंगनबाड़ी भर्ती, 12वीं पास महिलाएं कर सकती हैं आवेदन

यूपी के 5 जिलों में निकली आंगनबाड़ी भर्ती, 12वीं पास महिलाएं कर सकती हैं आवेदन

उत्तर प्रदेश के पांच जिलों हापुड़, ललितपुर, अमरोहा, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के नए पदों पर भर्ती शुरू हो गई है. आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Nov 2025 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी में नौकरी की तैयारी कर रहीं महिलाओं के लिए एक बड़ा मौका सामने आया है. राज्य के पांच जिलों हापुड़, ललितपुर, अमरोहा, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अलग-अलग जिलों में पदों की संख्या और आवेदन की आखिरी डेट्स तय की गई हैं. अच्छी बात यह है कि 12वीं पास महिलाएं इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है.

भर्ती पोर्टल ने जानकारी जारी करते हुए बताया कि महिलाएं upanganwadibharti.in पर जाकर अपने जिले के अनुसार फॉर्म भर सकती हैं. अलग-अलग ब्लॉक में अलग-अलग पदों के लिए भर्ती हो रही है. इसलिए उम्मीदवारों को ध्यान से यह देखना होगा कि उनके क्षेत्र में कितने पद निकले हैं और आवेदन की अंतिम तारीख क्या है.

हापुड़ में 43 पदों पर भर्ती

हापुड़ जिले में कुल 43 आंगनवाड़ी कार्यकत्री की भर्ती की जा रही है. इनमें हापुड़ शहर और गढ़मुक्तेश्वर में 13-13 पद, सिंभावली में 8 पद और धौलाना में 9 पद शामिल हैं. इस जिले में आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2025 तय की गई है. हापुड़ में इस बार संख्या अच्छी है, इसलिए यहां की महिलाओं के लिए यह बड़ा अवसर है.

ललितपुर में 22 पदों की भर्ती

ललितपुर में कुल 22 पद घोषित किए गए हैं. शहर में 4, बार में 2, बिरथा में 2, जखौरा में 6, महरोनी में 1, मड़वारा में 4 और तालबेहटा में 3 पद शामिल हैं. इस जिले में आवेदन 27 दिसंबर 2025 तक किए जा सकते हैं. इतनी लंबी समय सीमा होने के कारण महिलाएं आराम से दस्तावेज तैयार कर आवेदन कर सकती हैं.

अमरोहा में 12 पदों पर मौका

अमरोहा जिले में कुल 12 पदों के लिए भर्ती निकली है. यहां अमरोहा शहर में 3, अमरोहा देहात में 1, धनौरा में 2, गजरौला में 1, गंगेश्वरी में 1, हसनपुर में 2 और जोया में 2 पद हैं. इस जिले में आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर है. अमरोहा में पदों की संख्या भले कम हो, लेकिन कई ब्लॉकों में वैकेंसी होने से ज्यादा महिलाओं को मौका मिल सकता है.

प्रतापगढ़ में 16 पदों के लिए आवेदन जारी

प्रतापगढ़ जिले में कुल 16 पदों पर भर्ती की जाएगी. यहां अलग-अलग विकास खंडों में पदों का वितरण किया गया है. आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर रखी गई है. प्रतापगढ़ में भी पदों की संख्या महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान कर रही है.

सिद्धार्थनगर में 13 पद निकले

सिद्धार्थनगर जिले में कुल 13 पदों पर भर्ती हो रही है. यहां जोगिया में 1, डुमरियागंज में 4, नौगढ़ में 4, शहर में 1 और बांसी, शोहरतगढ़ व उसका बाजार में 1-1 पद शामिल हैं. इन पदों के लिए आवेदन 24 नवंबर तक किए जा सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इन सभी जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है. साथ ही 12वीं पास होना अनिवार्य है. कई जगह उम्मीदवारों के लिए वैवाहिक स्थिति और निवास स्थान की शर्तें भी लागू होती हैं. महिलाओं को अपने जिले के आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

Published at : 24 Nov 2025 04:21 PM (IST)
JOB UP Anganwadi Recruitment 2025 Anganwadi Vacancy Uttar Pradesh
