हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीAIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स

AIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स

एम्स कल्याणी में सीनियर रेजिडेंट और सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के पदों पर भर्ती मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का बेहतरीन अवसर है योग्य उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन..

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Nov 2025 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

एम्स कल्याणी ने सीनियर रेजिडेंट के 172 पदों पर भर्ती का शानदार मौका खोल दिया है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं यह मौका खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जो मेडिकल फील्ड में बेहतर करियर बनाना चाहते हैं और एम्स जैसी बड़ी संस्था में काम करने का सपना रखते हैं इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2025 रखी गई है और उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा जो 26 और 27 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे इसमें आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करना जरूरी है.

किन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती में कुल 172 पदों पर नियुक्तियां होंगी जिनमें सबसे ज्यादा पद सीनियर रेजिडेंट के हैं इसके अलावा कुछ पद सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के लिए भी रखे गए हैं दोनों ही पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है.

जरूरी शैक्षणिक योग्यता

सीनियर रेजिडेंट के पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी या एमएस या डीएनबी की डिग्री होनी चाहिए वहीं सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास एमएससी एम बायोटेक पीएचडी या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए साथ ही इन डिग्री को संबंधित विषय में पास किया होना जरूरी है.

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा इंटरव्यू दो दिनों तक चलेगा जिसमें उम्मीदवारों को अपनी डिग्री प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को इंटरव्यू स्थल की जानकारी ईमेल या नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी किसी भी उम्मीदवार को हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है.

कब करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है और 15 दिसंबर 2025 की सुबह 10 बजे तक फॉर्म भरे जा सकते हैं इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे इसलिए उम्मीदवारों को आखिरी तारीख का इंतजार न करते हुए तुरंत आवेदन करना चाहिए.

कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एम्स कल्याणी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जायें जहां भर्ती का लिंक उपलब्ध है उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज जैसे स्कैन फोटो हस्ताक्षर डिग्री प्रमाण पत्र और फीस रसीद पहले से तैयार रखनी होगी फॉर्म भरने के बाद उसे सबमिट कर दें और कॉपी सुरक्षित रख लें.

यह भी पढ़ें  - जस्टिस सूर्यकांत बने देश के मुख्य न्यायाधीश, 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी CJI की सैलरी?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 24 Nov 2025 03:45 PM (IST)
Tags :
JOB AIIMS Kalyani Vacancy 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से देश भर में शोक की लहर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर मल्लिकार्जुन खरगे तक, जानें किसने क्या कहा?
बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से देश भर में शोक की लहर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर मल्लिकार्जुन खरगे तक, जानें किसने क्या कहा?
इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
Advertisement

वीडियोज

Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से देश भर में शोक की लहर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर मल्लिकार्जुन खरगे तक, जानें किसने क्या कहा?
बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से देश भर में शोक की लहर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर मल्लिकार्जुन खरगे तक, जानें किसने क्या कहा?
इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
इंडिया
Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
बिहार
Dharmendra Death: 'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget