AIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स

एम्स कल्याणी ने सीनियर रेजिडेंट के 172 पदों पर भर्ती का शानदार मौका खोल दिया है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं यह मौका खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जो मेडिकल फील्ड में बेहतर करियर बनाना चाहते हैं और एम्स जैसी बड़ी संस्था में काम करने का सपना रखते हैं इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2025 रखी गई है और उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा जो 26 और 27 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे इसमें आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करना जरूरी है.

किन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती में कुल 172 पदों पर नियुक्तियां होंगी जिनमें सबसे ज्यादा पद सीनियर रेजिडेंट के हैं इसके अलावा कुछ पद सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के लिए भी रखे गए हैं दोनों ही पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है.

जरूरी शैक्षणिक योग्यता

सीनियर रेजिडेंट के पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी या एमएस या डीएनबी की डिग्री होनी चाहिए वहीं सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास एमएससी एम बायोटेक पीएचडी या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए साथ ही इन डिग्री को संबंधित विषय में पास किया होना जरूरी है.

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा इंटरव्यू दो दिनों तक चलेगा जिसमें उम्मीदवारों को अपनी डिग्री प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को इंटरव्यू स्थल की जानकारी ईमेल या नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी किसी भी उम्मीदवार को हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है.

कब करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है और 15 दिसंबर 2025 की सुबह 10 बजे तक फॉर्म भरे जा सकते हैं इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे इसलिए उम्मीदवारों को आखिरी तारीख का इंतजार न करते हुए तुरंत आवेदन करना चाहिए.

कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एम्स कल्याणी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जायें जहां भर्ती का लिंक उपलब्ध है उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज जैसे स्कैन फोटो हस्ताक्षर डिग्री प्रमाण पत्र और फीस रसीद पहले से तैयार रखनी होगी फॉर्म भरने के बाद उसे सबमिट कर दें और कॉपी सुरक्षित रख लें.



यह भी पढ़ें - जस्टिस सूर्यकांत बने देश के मुख्य न्यायाधीश, 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी CJI की सैलरी?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI