हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीयूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 

यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 

UP Anganwadi Bharti 2026: उत्तर प्रदेश की 12वीं पास महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में नौकरी पाने का मौका है. राज्य में 28 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की तैयारी तेज हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 13 Jun 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं और 12वीं पास हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए बड़ा मौका बन सकता है.राज्य में आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में खाली पदों को भरने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है. जिलों को रिक्त पदों की जानकारी अपडेट करने और आगे की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

कितने पदों पर हो सकती है भर्ती

जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी के 7,068 पद और सहायिका के 21,540 पदों को भरने की तैयारी की जा रही है.यानी कुल मिलाकर 28 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की संभावना है.यह भर्ती संविदा आधार पर की जा सकती है और अलग-अलग जिलों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया चलेगी.

कौन कर सकेगा आवेदन

इस भर्ती में मुख्य रूप से महिला उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिलेगा. 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र हो सकती हैं, हालांकि अंतिम योग्यता, आयु सीमा और अन्य नियम जिलावार जारी होने वाली आधिकारिक सूचना में तय किए जाएंगे.

भर्ती प्रक्रिया को लेकर विभाग ने बढ़ाई तैयारी

भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों से खाली पदों का नया रिकॉर्ड मांगा गया है. इसके साथ ही हाल में सेवानिवृत्त हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के खाली हुए पदों को भी भर्ती में शामिल करने की तैयारी की जा रही है.

कुछ जिलों में लंबित भर्ती को भी मिलेगी रफ्तार

राज्य के कुछ जिलों में पहले की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी. अब विभाग उन लंबित मामलों को भी आगे बढ़ाने और नई नियुक्तियां जल्द शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पद भरे जा सकें. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन शुरू होने के बाद अपने जिले की आधिकारिक सूचना जरूर पढ़ें. आवेदन की तारीख, दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तें जिले के अनुसार अलग हो सकती हैं.सही जानकारी के आधार पर ही आवेदन करें.

यह भी पढ़ें- ओडिशा में अब KG से PG तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा, जानें क्या है अन्य स्टेट का हाल

नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 196 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती के लिए संभावित लिखित परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2026 में आयोजित की जाएगी. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास GNM, B.Sc Nursing, B.Sc (Hons.) Nursing या Post Basic B.Sc Nursing की मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ उत्तराखंड नर्स एवं दाई परिषद, देहरादून का वैध पंजीकरण होना जरूरी है.

उम्मीदवार की आयु 21 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए. चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन स्तर-7 में 44,900 से 1,42,400 प्रति माह तक वेतन और अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया 12 जून से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन में संशोधन की सुविधा 4 से 7 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेगी.

यह भी पढ़ें- CUET PG 2026: नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं? CUET PG 2026 पर NTA ने दिया बड़ा जवाब

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
JOB UP Anganwadi Bharti 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
नौकरी
ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सेंट्रल बैंक में 4500 पदों पर वैकेंसी
ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सेंट्रल बैंक में 4500 पदों पर वैकेंसी
नौकरी
यूपी में होने वाली है शिक्षकों की बंपर भर्ती, UPESSC जल्द जारी करेगा 60000 पदों के लिए नोटिफिकेशन
यूपी में होने वाली है शिक्षकों की बंपर भर्ती, UPESSC जल्द जारी करेगा 60000 पदों के लिए नोटिफिकेशन
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
Advertisement

वीडियोज

IAF Plane Crash : Air Force का AN-32 क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | Jorhat | Breaking News
US-Iran War Updates : US और ईरान के बीच 105 दिनों की तकरार खत्म ? | Trump | Iran Peace Deal 2026
Indian Ship Attacked in Hormuz News : 3 भारतीयों की मौत पर भड़का भारत, अमेरिका को कड़ा संदेश #war
Main Vaapas Aaunga Review: इम्तियाज़ अली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी
Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कल्याण बनर्जी ने दिया था ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तो BJP ने कसा तंज, कहा- 'अभिषेक के बिल पेंडिंग इसलिए...'
कल्याण बनर्जी ने दिया था ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तो BJP ने कसा तंज, कहा- 'अभिषेक के बिल पेंडिंग इसलिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
बॉलीवुड
Haunted 3D BO Day 1: कंगना और मनोज की फिल्मों के आगे विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, तगड़ी ली ओपनिंग, जानें- कलेक्शन
विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, पहले दिन धुआंधार छापे नोट, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
IND vs AFG: टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
इंडिया
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
इंडिया
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget