यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 

अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं और 12वीं पास हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए बड़ा मौका बन सकता है.राज्य में आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में खाली पदों को भरने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है. जिलों को रिक्त पदों की जानकारी अपडेट करने और आगे की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

कितने पदों पर हो सकती है भर्ती

जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी के 7,068 पद और सहायिका के 21,540 पदों को भरने की तैयारी की जा रही है.यानी कुल मिलाकर 28 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की संभावना है.यह भर्ती संविदा आधार पर की जा सकती है और अलग-अलग जिलों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया चलेगी.

कौन कर सकेगा आवेदन

इस भर्ती में मुख्य रूप से महिला उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिलेगा. 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र हो सकती हैं, हालांकि अंतिम योग्यता, आयु सीमा और अन्य नियम जिलावार जारी होने वाली आधिकारिक सूचना में तय किए जाएंगे.

भर्ती प्रक्रिया को लेकर विभाग ने बढ़ाई तैयारी

भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों से खाली पदों का नया रिकॉर्ड मांगा गया है. इसके साथ ही हाल में सेवानिवृत्त हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के खाली हुए पदों को भी भर्ती में शामिल करने की तैयारी की जा रही है.

कुछ जिलों में लंबित भर्ती को भी मिलेगी रफ्तार

राज्य के कुछ जिलों में पहले की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी. अब विभाग उन लंबित मामलों को भी आगे बढ़ाने और नई नियुक्तियां जल्द शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पद भरे जा सकें. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन शुरू होने के बाद अपने जिले की आधिकारिक सूचना जरूर पढ़ें. आवेदन की तारीख, दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तें जिले के अनुसार अलग हो सकती हैं.सही जानकारी के आधार पर ही आवेदन करें.

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नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 196 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती के लिए संभावित लिखित परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2026 में आयोजित की जाएगी. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास GNM, B.Sc Nursing, B.Sc (Hons.) Nursing या Post Basic B.Sc Nursing की मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ उत्तराखंड नर्स एवं दाई परिषद, देहरादून का वैध पंजीकरण होना जरूरी है.

उम्मीदवार की आयु 21 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए. चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन स्तर-7 में 44,900 से 1,42,400 प्रति माह तक वेतन और अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया 12 जून से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन में संशोधन की सुविधा 4 से 7 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेगी.

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