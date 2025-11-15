आज से शुरू हो रही 22 राज्यों में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल

देश के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. लंबे समय से सेना भर्ती का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों को आखिर वह मौका मिलने जा रहा है. 15 नवंबर से टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की प्रक्रिया देश के 22 राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो रही है. इस भर्ती में सैनिक जीडी, सैनिक क्लर्क और कई अन्य ट्रेडों में युवाओं को मौका मिलेगा. खास बात यह है कि इस बार कुल 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं के चयन की संभावना बढ़ जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को देशभर की अलग-अलग यूनिटों में नियुक्त किया जाएगा.



टेरिटोरियल आर्मी की यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है, जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन सालभर फुल टाइम नौकरी नहीं कर पाते. यह भर्ती उन्हें सेना का हिस्सा बनने का मौका देती है. इस बार जिन पदों पर भर्ती होनी है, उनमें सैनिक सामान्य ड्यूटी के 752 पद, सैनिक क्लर्क के 792 पद, सैनिक सर्वे के 6 पद, सैनिक शेफ स्पेशल का 1 पद, सैनिक कुक सेवा के 2 पद, सैनिक रैलवेवी के 2 पद, कम्पवायर बटालियरी के 2 पद, सैनिक दर्जी का 1 पद, हाउस क्रोयर के 10 पद, सैनिक मेस के 4 पद, सैनिक कारीगर लकड़ी के 2 पद और सैनिक हेल्थ ट्रेजर के 3 पद शामिल हैं. सभी पदों पर पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों को बराबर मौका मिलेगा.



भर्ती का कैलेंडर भी कई चरणों में तय किया गया है ताकि राज्यों के युवाओं को उनके नजदीकी स्थान पर भर्ती में शामिल होने में सुविधा मिल सके. 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में भर्ती होगी. इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में भर्ती 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगी. वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों जैसे केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना के साथ-साथ लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी में भर्ती 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी.



योग्यता क्या चाहिए?



इस भर्ती की योग्यता भी पदों के अनुसार काफी सरल रखी गई है. आठवीं से लेकर 12वीं पास तक के उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकते हैं. किसी भी पद के लिए 18 साल से 45 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इतनी व्यापक आयु सीमा के कारण बड़े पैमाने पर युवाओं के पास मौका होगा. चयनित उम्मीदवारों को टेरिटोरियल आर्मी के नियमों के तहत वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी.



कैसे होगा सिलेक्शन?



चयन प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले फिजिकल टेस्ट देना होगा. सेना भर्ती का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, जिसमें दौड़, लंबाई, छाती और अन्य शारीरिक मानकों की जांच की जाती है. फिजिकल पास करने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा.



मेडिकल में उम्मीदवार की फिटनेस, स्वास्थ्य और किसी भी तरह की बीमारी की जांच की जाती है. इन दोनों चरणों में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों को ही आगे लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी और उसी के अनुसार उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी.

यह भी पढ़ें- बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन, जान लीजिए पूरी डिटेल्स

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI