SSC CGL के 12000+ पदों पर अप्लाई करने का आखिरी मौका, 22 जून को बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीSSC CGL 2026: एसएससी सीजीएल के 12000+ पदों पर अप्लाई करने का आखिरी मौका, 22 जून को बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो

SSC CGL 2026: एसएससी सीजीएल के 12000+ पदों पर अप्लाई करने का आखिरी मौका, 22 जून को बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो

SSC CGL 2026: इस भर्ती के तहत 12,256 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जो अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में Group B और Group C पदों के लिए हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Jun 2026 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

SSC CGL 2026 : अगर आप केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो SSC CGL 2026 आपके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने SSC CGL 2026 की भर्ती प्रक्रिया जारी है और उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है. इस भर्ती के तहत 12,256 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जो अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में Group B और Group C पदों के लिए हैं.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 22 जून 2026 तय की गई है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास बहुत कम समय बचा है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि SSC CGL के 12000+ पदों पर अप्लाई  कैसे कर सकते हैं. 

SSC CGL 2026 क्या है?

SSC CGL यानी Staff Selection Commission Combined Graduate Level परीक्षा केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय भर्ती परीक्षाओं में से एक है. इसके जरिए अलग-अलग सरकारी विभागों और मंत्रालयों में ग्रेजुएट लेवल की नौकरियां दी जाती हैं. इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों को कई प्रतिष्ठित पदों पर काम करने का मौका मिलता है, जैसे Income Tax Inspector, Assistant Section Officer (ASO), CBI Sub Inspector, Auditor, Accountant, Tax Assistant. हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं. इसमें अच्छी सैलरी, सरकारी नौकरी की सुरक्षा और प्रमोशन के बेहतर अवसर मिलते हैं. 

SSC CGL के 12000+ पदों पर अप्लाई करने का आखिरी मौका

SSC CGL 2026 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 22 जून 2026 रात 11 बजे तक तय की गई है. इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी. SSC CGL 2026 की आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 22 जून 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन फीस जमा करने की लास्ट डेट 23 जून 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें. अंतिम दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण सर्वर स्लो होना, पेज न खुलना या पेमेंट फेल होने जैसी तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है. 
 
SSC CGL 2026 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है?

SSC CGL 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. हालांकि कुछ विशेष पदों के लिए अलग विषय या अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता की भी मांग की जा सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से देखना चाहिए, इसके अलावा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 32 साल तय की गई है, लेकिन यह पद के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, इसके अलावा, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जा सकती है.

यह भी पढ़ें - EIL में इंजीनियर और मैनेजर के पदों पर भर्ती का मौका, ₹96000 तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें अप्लाई

SSC CGL 2026 आवेदन फीस कितनी है?

SSC CGL 2026 के लिए आवेदन फीस उम्मीदवार की कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग तय की गई है. सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपए फीस देनी होगी, जबकि एससी (SC), एसटी (ST), महिला उम्मीदवारों, PwBD (दिव्यांग) और पूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की आवेदन फीस नहीं देनी होगी. उम्मीदवार इस फीस का भुगतान आसानी से ऑनलाइन माध्यम जैसे UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं. 

SSC CGL 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

1. SSC की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.gov.in/ पर जाकर लॉगिन करें. 

2. नए उम्मीदवार पहले OTR (One Time Registration) पूरा करें. 

3. SSC CGL 2026 आवेदन फॉर्म भरें और सभी जानकारी दर्ज करें. 

4. फोटो और साइन अपलोड करें. 

5. आवेदन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट सुरक्षित रखें. 
 
यह भी पढ़ें - NEET को लेकर दिल्ली में परीक्षार्थियों के लिए खास इंतजाम, गर्मी से बचाव के साथ मिलेगी फ्री बस

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 19 Jun 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri SSC CGL 2026 SSC CGL Recruitment 2026 SSC CGL Last Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
SSC CGL 2026: एसएससी सीजीएल के 12000+ पदों पर अप्लाई करने का आखिरी मौका, 22 जून को बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो
SSC CGL के 12000+ पदों पर अप्लाई करने का आखिरी मौका, 22 जून को बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो
नौकरी
EIL में इंजीनियर और मैनेजर के पदों पर भर्ती का मौका, ₹96000 तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें अप्लाई
EIL में इंजीनियर और मैनेजर के पदों पर भर्ती का मौका, ₹96000 तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें अप्लाई
नौकरी
HPPSC Assistant Professor Recruitment 2026: हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने निकाली 373 पदों पर भर्ती
हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने निकाली 373 पदों पर भर्ती
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती
12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक SIT रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल...', CM योगी के दौरे से पहले बोले अखिलेश यादव
'एक SIT रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल...', CM योगी के दौरे से पहले बोले अखिलेश यादव
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
स्पोर्ट्स
‘गंभीर हटाओ, धोनी लाओ’, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कह दिया
‘गंभीर हटाओ, धोनी लाओ’, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कह दिया
साउथ सिनेमा
'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल
घटती जा रही 'पेद्दी' की कमाई, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन
विश्व
होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम
होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम
जनरल नॉलेज
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऑटो
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget