SSC CGL के 12000+ पदों पर अप्लाई करने का आखिरी मौका, 22 जून को बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो

SSC CGL 2026 : अगर आप केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो SSC CGL 2026 आपके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने SSC CGL 2026 की भर्ती प्रक्रिया जारी है और उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है. इस भर्ती के तहत 12,256 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जो अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में Group B और Group C पदों के लिए हैं.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 22 जून 2026 तय की गई है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास बहुत कम समय बचा है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि SSC CGL के 12000+ पदों पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं.

SSC CGL 2026 क्या है?

SSC CGL यानी Staff Selection Commission Combined Graduate Level परीक्षा केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय भर्ती परीक्षाओं में से एक है. इसके जरिए अलग-अलग सरकारी विभागों और मंत्रालयों में ग्रेजुएट लेवल की नौकरियां दी जाती हैं. इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों को कई प्रतिष्ठित पदों पर काम करने का मौका मिलता है, जैसे Income Tax Inspector, Assistant Section Officer (ASO), CBI Sub Inspector, Auditor, Accountant, Tax Assistant. हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं. इसमें अच्छी सैलरी, सरकारी नौकरी की सुरक्षा और प्रमोशन के बेहतर अवसर मिलते हैं.

SSC CGL के 12000+ पदों पर अप्लाई करने का आखिरी मौका

SSC CGL 2026 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 22 जून 2026 रात 11 बजे तक तय की गई है. इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी. SSC CGL 2026 की आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 22 जून 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन फीस जमा करने की लास्ट डेट 23 जून 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें. अंतिम दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण सर्वर स्लो होना, पेज न खुलना या पेमेंट फेल होने जैसी तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है.



SSC CGL 2026 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है?

SSC CGL 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. हालांकि कुछ विशेष पदों के लिए अलग विषय या अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता की भी मांग की जा सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से देखना चाहिए, इसके अलावा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 32 साल तय की गई है, लेकिन यह पद के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, इसके अलावा, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जा सकती है.

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SSC CGL 2026 आवेदन फीस कितनी है?

SSC CGL 2026 के लिए आवेदन फीस उम्मीदवार की कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग तय की गई है. सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपए फीस देनी होगी, जबकि एससी (SC), एसटी (ST), महिला उम्मीदवारों, PwBD (दिव्यांग) और पूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की आवेदन फीस नहीं देनी होगी. उम्मीदवार इस फीस का भुगतान आसानी से ऑनलाइन माध्यम जैसे UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं.

SSC CGL 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

1. SSC की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.gov.in/ पर जाकर लॉगिन करें.

2. नए उम्मीदवार पहले OTR (One Time Registration) पूरा करें.

3. SSC CGL 2026 आवेदन फॉर्म भरें और सभी जानकारी दर्ज करें.

4. फोटो और साइन अपलोड करें.

5. आवेदन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट सुरक्षित रखें.



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