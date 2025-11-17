साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER), कोलकाता ने अप्रेंटिसशिप के 1785 पदों पर भर्ती का बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर 2025 तक चलेगी. यानी उम्मीदवारों के पास पूरा एक महीना है ताकि वे आराम से फॉर्म भर सकें और इस सुवर्ण अवसर का फायदा उठा सकें. इसके लिए उम्मीदवारों को RRC SER की आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in पर जाना होगा.



कौन कर सकता है आवेदन?



मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (10+2 सिस्टम) पास कर ली हो और संबंधित ट्रेड में ITI का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो वह इस भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा. इसके अलावा रेलवे ने आयु सीमा भी तय की है. न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई है जबकि अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है. इस उम्र सीमा में आने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. SC, ST, OBC को आयु सीमा में सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.



फीस कितनी देनी होगी?



भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एक सामान्य फीस जमा करनी होगी. सामान्य (UR), OBC और अन्य वर्ग 100 आवेदन शुल्क देना होगा. SC, ST, दिव्यांग (PWD) और सभी महिला उम्मीदवार को कोई शुल्क नहीं देना होगा. फीस ऑनलाइन जमा की जाएगी.



कैसे भरें आवेदन?





