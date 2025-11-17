हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी10वीं-ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, साउथ ईस्टर्न रेलवे में बंपर भर्ती; 1785 पदों पर आवेदन 18 नवंबर से शुरू

10वीं-ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, साउथ ईस्टर्न रेलवे में बंपर भर्ती; 1785 पदों पर आवेदन 18 नवंबर से शुरू

साउथ ईस्टर्न रेलवे ने 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए 1785 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जाएंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Nov 2025 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER), कोलकाता ने अप्रेंटिसशिप के 1785 पदों पर भर्ती का बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर 2025 तक चलेगी. यानी उम्मीदवारों के पास पूरा एक महीना है ताकि वे आराम से फॉर्म भर सकें और इस सुवर्ण अवसर का फायदा उठा सकें. इसके लिए उम्मीदवारों को RRC SER की आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in पर जाना होगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (10+2 सिस्टम) पास कर ली हो और संबंधित ट्रेड में ITI का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो वह इस भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा. इसके अलावा रेलवे ने आयु सीमा भी तय की है. न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई है जबकि अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है. इस उम्र सीमा में आने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. SC, ST, OBC को आयु सीमा में सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

फीस कितनी देनी होगी?

भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एक सामान्य फीस जमा करनी होगी. सामान्य (UR), OBC और अन्य वर्ग 100 आवेदन शुल्क देना होगा.  SC, ST, दिव्यांग (PWD) और सभी महिला उम्मीदवार को कोई शुल्क नहीं देना होगा. फीस ऑनलाइन जमा की जाएगी.


कैसे भरें आवेदन?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 17 Nov 2025 03:48 PM (IST)
Tags :
JOB South Eastern Railway Recruitment 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
बिहार की नई सरकार शराबबंदी पर ले सकती है ये फैसला! कैबिनेट की पहली बैठक पर भी सबकी नजर
बिहार की नई सरकार शराबबंदी पर ले सकती है ये फैसला! कैबिनेट की पहली बैठक पर भी सबकी नजर
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
Citroen Basalt X Review | Auto Live
Tata Sierra देगी Hyundai Creta को टककर | Auto Live
सुपर्ण एस वर्मा का इंटरव्यू | हक मूवी | जासूस से फिल्म निर्माता तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, | बीटीएस | भूमिका | चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
बिहार की नई सरकार शराबबंदी पर ले सकती है ये फैसला! कैबिनेट की पहली बैठक पर भी सबकी नजर
बिहार की नई सरकार शराबबंदी पर ले सकती है ये फैसला! कैबिनेट की पहली बैठक पर भी सबकी नजर
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से की मुलाकात की, ‘बड़े भाई’ धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से मिलकर धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
रिलेशनशिप
AI Marriage: जापानी महिला ने AI क्रिएटेड पार्टनर संग रचाई शादी, ऐसा करना इमोशनली कितना सही?
जापानी महिला ने AI क्रिएटेड पार्टनर संग रचाई शादी, ऐसा करना इमोशनली कितना सही?
ट्रेंडिंग
कैमरे के सामने स्टंट दिखा रहा था मम्मी का लाडला! फिर ऐसा हुआ कांड कि टूट गई कमर- वीडियो वायरल
कैमरे के सामने स्टंट दिखा रहा था मम्मी का लाडला! फिर ऐसा हुआ कांड कि टूट गई कमर- वीडियो वायरल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget