हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीस्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली बंपर पदों पर भर्ती, जानें कौन और किस तरह कर सकते हैं अप्लाई?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली बंपर पदों पर भर्ती, जानें कौन और किस तरह कर सकते हैं अप्लाई?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर तय डेट तक आवेदन कर सकते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Jan 2026 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. एसबीआई ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर यानी CBO भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के अलग-अलग सर्किलों में कुल 2,050 पदों को भरा जाएगा. नोटिफिकेशन 28 जनवरी 2026 को जारी किया गया है, जबकि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है. इच्छुक उम्मीदवार 18 फरवरी 2026 तक एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

एसबीआई की यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है, जो स्नातक डिग्री के साथ बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखते हैं और अधिकारी स्तर की नौकरी की तलाश में हैं. बैंक ने साफ किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. किसी अन्य तरीके से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे.

2050 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के तहत कुल 2,050 पद देश के प्रमुख सर्किलों में भरे जाएंगे. इनमें अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम जैसे सर्किल शामिल हैं. सभी पदों का बंटवारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए तय किया गया है, ताकि हर वर्ग के उम्मीदवारों को बराबर अवसर मिल सके.

कौन कर सकता है आवेदन

एसबीआई CBO पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जैसी प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए पात्र हैं.

शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ उम्मीदवार के पास किसी भी बैंक में अधिकारी पद पर कम से कम दो साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है. बिना अनुभव वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे.

आयु सीमा क्या है

उम्मीदवार की उम्र 31 दिसंबर 2025 तक कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर), दिव्यांग उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी और सुविधाएं

एसबीआई CBO पद पर चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती तौर पर 48,480 रुपये मूल वेतन मिलेगा. इसके साथ ही बैंक की ओर से नियुक्ति के समय दो एडवांस इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे.

मूल वेतन के अलावा अधिकारियों को कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी, जिनमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता या लीज सुविधा, सिटी अलाउंस, भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना, छुट्टी यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा और अन्य बैंकिंग लाभ शामिल हैं. कुल मिलाकर यह नौकरी सैलरी और सुविधाओं दोनों के लिहाज से काफी आकर्षक मानी जा रही है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी

एसबीआई CBO भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. इसके बाद सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

इंटरव्यू के बाद स्थानीय भाषा की परीक्षा होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार उस सर्किल की भाषा समझने और बोलने में सक्षम है. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच होगी. सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों का ही अंतिम चयन किया जाएगा.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाना होगा. इसके बाद CBO Recruitment 2026 सेक्शन में जाकर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करना होगा. उम्मीदवारों को ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करना होगा.

यह भी पढ़ें - CUET PG 2026 फॉर्म में सुधार का आखिरी मौका, 30 जनवरी तक ठीक कर लें फॉर्म की गलती

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 29 Jan 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
JObs SBI CBO Recruitment 2026 SBI Circle Based Officer Vacancy
और पढ़ें
