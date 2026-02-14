हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल

10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल

रेलवे में नौकरी पाने का शानदार मौका, RRB ग्रुप D 2026 के तहत हजारों पदों पर भर्ती .योग्य उम्मीदवार 2 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 14 Feb 2026 05:31 PM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप D के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती देशभर के विभिन्न रेलवे जोनों में की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना फॉर्म भर लें और अंतिम तारीख का इंतजार न करें.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 22,082 लेवल-1 पदों को भरा जाएगा. इन पदों में ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, हेल्पर और अन्य ग्रुप D श्रेणी के पद शामिल हैं. यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी रेलवे भर्तियों में से एक मानी जा रही है. सभी पद विभिन्न रेलवे जोनों में बांटे गए हैं और चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के जरिए होगी.

क्या चाहिए योग्यता

RRB ग्रुप D 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. जिन उम्मीदवारों के पास ITI या NAC (NCVT) का प्रमाण पत्र है, वे भी आवेदन कर सकते हैं. शैक्षणिक योग्यता के अलावा उम्मीदवार को शारीरिक और मेडिकल मानकों को भी पूरा करना होगा. भर्ती के दौरान मेडिकल टेस्ट में आंखों की रोशनी और शारीरिक फिटनेस की जांच की जाएगी.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है.आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष, एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है, जिसमें से CBT परीक्षा में शामिल होने के बाद 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे. वहीं एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये शुल्क निर्धारित है, जो परीक्षा में शामिल होने के बाद पूरा वापस कर दिया जाएगा. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से करना होगा.

ऐसे करें आवेदन

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 14 Feb 2026 05:31 PM (IST)
