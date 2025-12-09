हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीइंडियन रेलवे में JE बनने का बेहतरीन मौका, 10 दिसंबर से पहले कर लें अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स

इंडियन रेलवे में JE बनने का बेहतरीन मौका, 10 दिसंबर से पहले कर लें अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स

Railway RRB JE Recruitment 2025: रेलवे में जूनियर इंजीनियर के 2600 पदों पर भर्ती की आखिरी तारीख कल 10 दिसंबर है, उम्मीदवार आज ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 09 Dec 2025 01:55 PM (IST)
रेलवे में इंजीनियर के रूप में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अब बहुत कम समय बचा है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से जूनियर इंजीनियर (JE) के करीब 2600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख अब बस एक दिन दूर है. कल यानी 10 दिसंबर को आवेदन की विंडो बंद हो जाएगी. इसलिए जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य हैं, वे देर न करते हुए तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार सीधे rrbcdg.gov.in या rrbapply.gov.in पोर्टल पर जा सकते हैं.

रेलवे में JE जैसी प्रतिष्ठित पोस्ट पाने का यह मौका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे की नौकरियां न केवल सुरक्षित मानी जाती हैं, बल्कि इसमें करियर ग्रोथ, स्थिरता और सरकारी सुविधाएं भी अच्छी मिलती हैं. यही वजह है कि हर साल लाखों उम्मीदवार JE पद के लिए आवेदन करते हैं. इस बार भी युवा बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं और अंतिम तिथि नजदीक आते ही ट्रैफिक भी बढ़ सकता है. 
कौन कर सकता है आवेदन?

जूनियर इंजीनियर भर्ती में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या पॉलिटेक्निक संस्थान से संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है. अलग-अलग तकनीकी विभागों के लिए अलग-अलग स्ट्रीम की डिग्री मान्य होगी, इसलिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके अनुसार वे योग्य हैं या नहीं.

इसके अलावा, उम्मीदवार की उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आयु सीमा में आरक्षण श्रेणी के अनुसार छूट दी जाएगी. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. यानी उम्मीदवारों को अपनी उम्र और दस्तावेज उसी तारीख के हिसाब से जांचने होंगे.

एप्लीकेशन फीस कितनी है?

सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा करना होगा. जनरल, ओबीसी और EWS उम्मीदवार को 500 रुपये का शुल्क देना होगा. जबकि SC, ST, PH उम्मीदवार और सभी वर्ग की महिलाओं को 250 रुपये फीस देनी होगी.

 फॉर्म कैसे भरें

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर उपलब्ध New Registration या Create Account ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • मांगी गई बेसिक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
  • रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद फिर से लॉगिन करें और बाकी डिटेल जैसे शैक्षणिक योग्यता, पता, कैटेगरी आदि सही तरीके से भरें.
  • अब उम्मीदवार अपना लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर निर्धारित साइज़ में अपलोड करें.
  • अब तय आवेदन शुल्क जमा करें.
  • अंत में फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें.
रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 09 Dec 2025 01:55 PM (IST)
Embed widget