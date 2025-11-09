प्रसार भारती में निकली वैकेंसी, कॉपी एडिटर से लेकर वीडियोग्राफर तक कई पदों पर मौका

प्रसार भारती ने 2025 के लिए नई भर्ती अधिसूचना जारी की है. प्रसार भारती ने गेस्ट कोऑर्डिनेटर, प्रसारण कार्यकारी, वीडियोग्राफर और कॉपी एडिटर सहित कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक उम्मीदवार प्रसार भारती की ऑफिशियल वेबसाइट avedan.prasarbharati.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के तहत कुल 14 पद भरे जाएंगे, जिसमें गेस्ट कोऑर्डिनेटर के चार पद, प्रसारण कार्यकारी के दो पद, वीडियोग्राफर के चार पद और कॉपी एडिटर के चार पद शामिल हैं. सभी भर्तियां कांट्रेक्चुअल आधार पर की जाएगी.

कॉपी एडिटर के लिए योग्यता

प्रसार भारती की तरफ से निकाल गए आवेदनों में कॉपी एडिटर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता, जनसंचार या संबंधित क्षेत्र में डिग्री या पीजी डिप्लोमा होना जरूरी है. साथ ही उम्मीदवारों की हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ भी जरूरी है. वहीं उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को 80,000 रुपये प्रतिमाह तक सैलरी दी जाएगी और यह नियुक्ति 1 वर्ष के संविदात्मक आधार पर होगी.

वीडियोग्राफर के लिए योग्यता

प्रसार भारती की तरफ से वीडियोग्राफर के चार पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इन आवेदनों में उम्मीदवार को 12वीं के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिनेमैटोग्राफी या वीडियोग्राफी में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए. वहीं इसमें 4K और डीएसएलआर कैमरा चलाने, मोबाइल जर्नलिज्म और शॉर्ट फिल्म मेकिंग में एक्सपीरियंस वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी. साथ ही उम्मीदवार को कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. वीडियोग्राफर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 50 हजार रुपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा.

प्रसारण कार्यकारी के लिए योग्यता

प्रसारण कार्यकारी के लिए कुल दो पदों की वैकेंसी निकाली गई है. इस पद के लिए उम्मीदवार के पास जनसंचार, टीवी प्रोडक्शन या संबंधित क्षेत्र में डिग्री या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए. साथ ही हिंदी में अच्छी पकड़ होनी चाहिए. हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निपुण उम्मीदवारों को इसमें वरीयता दी जाएगी. प्रसारण कार्यकारी के लिए भी उम्मीदवार के पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है. इसमें पद के लिए चयनित उम्मीदवारों 50 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा.

गेस्ट कोऑर्डिनेटर के लिए योग्यता

गेस्ट कोऑर्डिनेटर के चार पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इसके लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही जनसंपर्क या पत्रकारिता डिप्लोमा भी आवश्यक है. वहीं इस क्षेत्र में उम्मीदवार को कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. गेस्ट कोऑर्डिनेटर के लिए उम्मीदवार को 50 से 55 हजार रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी.

आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया

प्रसार भारती के सभी पदों के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. साथ ही सभी चयनित उम्मीदवारों का ऑफिस दूरदर्शन भवन, नई दिल्ली में होगा. वहीं इच्छुक उम्मीदवार नोटिफिकेशन जारी होने के 15 दिनों के अंदर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. अगर किसी उम्मीदवार को आवेदन के दौरान कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उम्मीदवार hrcell413@gmail.com पर स्क्रीनशॉट के साथ शिकायत भी कर सकते हैं.