हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीन्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी

अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह अवसर आपके लिए बेहतरीन हो सकता है. आवेदन की प्रक्रिया NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 08 Nov 2025 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है. न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने अलग-अलग विभागों में डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है. यह भर्ती अभियान कुल 122 पदों के लिए जारी किया गया है. अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह अवसर आपके लिए बेहतरीन हो सकता है.

आवेदन की प्रक्रिया NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली बंपर भर्ती की योग्यता और सैलरी क्या है. 

किन पदों पर निकली है भर्ती 

इस भर्ती के तहत एनपीसीआईएल अलग-अलग विभागों में डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों को भरेगा. इसमें डिप्टी मैनेजर (HR) के 31 पद, डिप्टी मैनेजर (F&A)  48 पद, डिप्टी मैनेजर (C&MM) 34 पद, डिप्टी मैनेजर (लीगल  1 पद और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 8 पद शामिल हैं. कुल मिलाकर 122 पदों पर भर्ती की जाएगी. 

122 पदों पर निकली बंपर भर्ती की योग्यता 
 
1. डिप्टी मैनेजर पद के लिए - उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कुछ पदों के लिए एमबीए, एलएलबी, सीए या संबंधित प्रोफेशनल योग्यता की भी जरूरत है. वहीं इस पद के लिए एज लिमिट न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार SC,ST, OBC और PWD उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी

2. जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए - उम्मीदवार के पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में मास्टर डिग्री होनी चाहिए. अगर उम्मीदवार के पास अनुवाद का एक्सपीरियंस है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी. इस पद के लिए एज लिमिट न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए.  सरकारी नियमों के अनुसार SC, ST, OBC और PWD उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी. 

122 पदों पर निकली बंपर भर्ती की  सैलरी 

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी दी जाएगी. इसमें डिप्टी मैनेजर को 56,100 प्रति माह सैलरी दी जाएगी और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को 35,400 प्रति माह सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा, उम्मीदवारों को महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं, और प्रमोशन के अवसर भी मिलेंगे यानी यह एक स्थिर और सुविधाजनक सरकारी नौकरी है. 

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में भर्ती की आवेदन प्रक्रिया क्या है 

1. सबसे पहले NPCIL की आधिकारिक वेबसाइट https://npcilcareers.co.in/MainSiten/default.aspx पर जाएं. 

2. होमपेज पर Career या Recruitment Notification  सेक्शन में जाएं. 

3. Deputy Manager & Junior Hindi Translator Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें. 

4. पूरी अधिसूचना ध्यान से पढ़ें और अपनी पात्रता चेक करें. 

5. इसके बाद Registration पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स भरें. 

6. जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सर्टिफिकेट आदि अपलोड करें और आवेदन फीस भरें

7. सबमिट करने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें. 

यह भी पढ़ें RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 08 Nov 2025 03:21 PM (IST)
Tags :
NPCIL JObs Npcil Recruitment 2025 Nuclear Power Corporation Vacancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit
भीषण आग में सब जलकर हुआ खाक, 500 से ज्यादा घर आग में हुए तबाह । Delhi News
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
यूटिलिटी
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
फैशन
History of Anarkali Suit: किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
शिक्षा
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
Embed widget