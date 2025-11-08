न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है. न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने अलग-अलग विभागों में डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है. यह भर्ती अभियान कुल 122 पदों के लिए जारी किया गया है. अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह अवसर आपके लिए बेहतरीन हो सकता है.

आवेदन की प्रक्रिया NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली बंपर भर्ती की योग्यता और सैलरी क्या है.

किन पदों पर निकली है भर्ती

इस भर्ती के तहत एनपीसीआईएल अलग-अलग विभागों में डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों को भरेगा. इसमें डिप्टी मैनेजर (HR) के 31 पद, डिप्टी मैनेजर (F&A) 48 पद, डिप्टी मैनेजर (C&MM) 34 पद, डिप्टी मैनेजर (लीगल 1 पद और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 8 पद शामिल हैं. कुल मिलाकर 122 पदों पर भर्ती की जाएगी.

122 पदों पर निकली बंपर भर्ती की योग्यता



1. डिप्टी मैनेजर पद के लिए - उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कुछ पदों के लिए एमबीए, एलएलबी, सीए या संबंधित प्रोफेशनल योग्यता की भी जरूरत है. वहीं इस पद के लिए एज लिमिट न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार SC,ST, OBC और PWD उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी

2. जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए - उम्मीदवार के पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में मास्टर डिग्री होनी चाहिए. अगर उम्मीदवार के पास अनुवाद का एक्सपीरियंस है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी. इस पद के लिए एज लिमिट न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार SC, ST, OBC और PWD उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी.

122 पदों पर निकली बंपर भर्ती की सैलरी

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी दी जाएगी. इसमें डिप्टी मैनेजर को 56,100 प्रति माह सैलरी दी जाएगी और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को 35,400 प्रति माह सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा, उम्मीदवारों को महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं, और प्रमोशन के अवसर भी मिलेंगे यानी यह एक स्थिर और सुविधाजनक सरकारी नौकरी है.

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में भर्ती की आवेदन प्रक्रिया क्या है

1. सबसे पहले NPCIL की आधिकारिक वेबसाइट https://npcilcareers.co.in/MainSiten/default.aspx पर जाएं.

2. होमपेज पर Career या Recruitment Notification सेक्शन में जाएं.

3. Deputy Manager & Junior Hindi Translator Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें.

4. पूरी अधिसूचना ध्यान से पढ़ें और अपनी पात्रता चेक करें.

5. इसके बाद Registration पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स भरें.

6. जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सर्टिफिकेट आदि अपलोड करें और आवेदन फीस भरें

7. सबमिट करने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें.

यह भी पढ़ें RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?



Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI