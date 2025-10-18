ONGC में निकली 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

ओएनजीसी ने देशभर के युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 2623 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर 6 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

ओएनजीसी ने आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2025 तय की है. इसलिए जो उम्मीदवार इस सरकारी उपक्रम में अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द फॉर्म भरें. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और किसी भी प्रकार का फॉर्म ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ये है जरूरी पत्राता

अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 6 नवंबर 2025 तक कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए. यानी उम्मीदवार का जन्म 6 नवंबर 2001 से पहले और 6 नवंबर 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए. आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी एससी और एसटी वर्ग को 5 साल, ओबीसी वर्ग को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी.

योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं और 12वीं पास की होनी चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र होना चाहिए. वहीं, कुछ पदों के लिए बीई, बीटेक, बीकॉम, बीएससी या बीबीए जैसी डिग्रियां भी स्वीकार की जाएंगी. यानी ओएनजीसी की यह भर्ती अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए खुली है.

कितनी मिलेगी स्टाइपेंड?

ओएनजीसी अप्रेंटिसशिप के तहत चयनित उम्मीदवारों को हर महीने तय स्टाइपेंड दिया जाएगा. इस स्टाइपेंड की राशि उम्मीदवार की योग्यता पर निर्भर करेगी. जो उम्मीदवार ग्रेजुएट अप्रेंटिस के रूप में चयनित होंगे, उन्हें हर महीने लगभग 12,300 रुपये मिलेंगे. तीन वर्षीय डिप्लोमा पास उम्मीदवारों को लगभग 10,900 रुपये, जबकि आईटीआई पास उम्मीदवारों को 9,000 से 10,500 रुपये के बीच स्टाइपेंड दिया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता और पिछली परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा. यानी जितने अच्छे अंक आपके होंगे, चयन की संभावना उतनी ही अधिक रहेगी. यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी.

आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाना होगा. वहां "Apply for ONGC Apprenticeship 2025" लिंक पर क्लिक करें. अब उम्मीदवार को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. सभी जानकारी सही भरने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करें. आवेदन पूरा होने के बाद उम्मीदवार को फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सेव रख लें.

