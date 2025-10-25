हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीनेवल शिप रिपेयर यार्ड में काम करने का शानदार मौका, 8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

नेवल शिप रिपेयर यार्ड में काम करने का शानदार मौका, 8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

नेवल शिप रिपेयर यार्ड ने अप्रेंटिस के 210 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 23 नवंबर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और 9,600 तक का स्टाइपेंड पा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 Oct 2025 12:29 PM (IST)
नेवल शिप रिपेयर यार्ड (NSRY) ने अप्रेंटिस के 210 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2025 रखी गई है. यानी आपके पास इस शानदार मौके का फायदा उठाने के लिए एक महीने का समय है.

नेवल शिप रिपेयर यार्ड (NSRY) में कुल 210 पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती की जाएगी. इनमें अधिकांश पद कारवार (कर्नाटक) और गोवा के नेवल बेस पर हैं. कारवार में एक साल की ट्रेनिंग के लिए कई पद रखे गए हैं, वहीं गोवा के नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड में भी अप्रेंटिस के लिए अवसर दिए गए हैं.

योग्यता क्या होनी चाहिए

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से 8वीं, 10वीं या ITI की डिग्री होनी चाहिए. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता तय की गई है, इसलिए आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है.

आयु सीमा

इन पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु 18 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. पहला चरण होगा लिखित परीक्षा, जिसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे. दूसरा चरण साक्षात्कार (इंटरव्यू) का होगा और तीसरा चरण दस्तावेज़ सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) का होगा. लिखित परीक्षा में गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे.

स्टाइपेंड कितना मिलेगा

अप्रेंटिस पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 3,400 से 9,600 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड दिया जाएगा. यह राशि ट्रेनिंग की अवधि और पद की प्रकृति के अनुसार तय की जाएगी. प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को नौसेना के अनुशासित माहौल में तकनीकी और व्यावहारिक कौशल सिखाया जाएगा, जो भविष्य के करियर के लिए काफी मददगार रहेगा.

आवेदन कैसे करें

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मांगी गई सभी जानकारियां भरें और अपनी प्रोफाइल का प्रिंट आउट निकालें. इसके बाद उस प्रिंटेड प्रोफाइल के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेज The Office In-Charge, Dockyard Apprentice School, Naval Ship Repair Yard, Naval Base, Karwar, Karnataka - 581308 के पते पर भेज दें. डाक्यूमेंट्स 23 नवंबर 2025 तक ही स्वीकार किए जाएंगे.

Read
Published at : 25 Oct 2025 12:29 PM (IST)
NSRY Recruitment 2025 Indian Navy Apprentice Jobs
विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS ODI: विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
मेहरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ ,बदमाश को लगी गोली
SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
