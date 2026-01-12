तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में NPCIL की बड़ी भर्ती, 114 पदों पर आवेदन शुरू; भरे जाएंगे ये पद

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने वर्ष 2026 के लिए नई भर्ती अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती के तहत महाराष्ट्र के तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में कुल 114 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. उम्मीदवार यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए इस भर्ती के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

NPCIL ने साफ किया है कि आवेदन केवल भारतीय नागरिकों से ही स्वीकार किए जाएंगे. इस भर्ती में तकनीकी और प्रशासनिक दोनों तरह के पद शामिल हैं, जिनमें साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंडियरी ट्रेनी, टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन और असिस्टेंट ग्रेड-1 जैसे पद प्रमुख हैं.

क्या है जरूरी पात्रता?

इस भर्ती में 10वीं पास से लेकर स्नातक तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पद के अनुसार योग्यता अलग-अलग है. कुछ पदों के लिए आईटीआई या डिप्लोमा, कुछ पदों पर बीएससी और असिस्टेंट ग्रेड-1 के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है.

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले पद अनुसार पात्रता शर्तें ध्यान से पढ़ लें. आयु सीमा पदों के अनुसार अलग-अलग है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक NPCIL करियर पोर्टल पर समय-समय पर परीक्षा संबंधी अपडेट, एडमिट कार्ड और नोटिस चेक करते रहें.

जरूरी डेट्स

आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम डेट 4 फरवरी 2026 शाम 4 बजे निर्धारित की गई है. निर्धारित समय के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ऐसे होगा चयन

NPCIL भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. इसमें शामिल हैं कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा (CBT), तकनीकी पदों के लिए स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, और कुछ पदों के लिए साक्षात्कार. अंतिम चयन उम्मीदवारों के प्रदर्शन और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवार npcilcareers.co.in पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और पद की प्राथमिकता भरें, फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, और आवेदन सबमिट करें. आवेदन की कॉपी डाउनलोड कर सुरक्षित रखें. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं. कैंडिडेट्स तय समय के अंदर वैकेंसी के लिए आवेदन कर लें.

