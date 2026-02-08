हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, टाउन प्लानर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानें डिटेल

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, टाउन प्लानर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानें डिटेल

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नगरीय विकास विभाग में असिस्टेंट टाउन प्लानर के पदों पर भर्ती निकाली है, इस भर्ती में युवाओं को अच्छी सैलरी के साथ सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा.यहां जानें पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 08 Feb 2026 07:02 AM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मध्य प्रदेश से अच्छी खबर आई है. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नगरीय विकास विभाग में असिस्टेंट टाउन प्लानर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए कुल 39 पद भरे जाएंगे. इस नौकरी में चयन होने पर उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी और स्थायी सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 19 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

असिस्टेंट टाउन प्लानर का काम शहरों और क्षेत्रों के विकास की योजना बनाना होता है. इस पद पर काम करने वाले उम्मीदवारों को शहर के विकास से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन करना होगा और उसके आधार पर विकास की योजना तैयार करनी होगी. इसके अलावा शहरों में विकास कार्य सही तरीके से लागू हो, इसके लिए प्रशासन को सुझाव और मार्गदर्शन देना भी इस पद की जिम्मेदारी होगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन या उससे जुड़े विषय में चार साल की ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने नगर नियोजन, शहरी नियोजन, ग्रामीण नियोजन, अधोसंरचना नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन, यातायात एवं परिवहन नियोजन, भूदृश्य वास्तुकला, नगर रूपांकन या पर्यावरण नियोजन में एम.प्लान की डिग्री ली है, वे भी आवेदन कर सकते हैं. AITP परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र होंगे.हालांकि यातायात और परिवहन में बीई या एमई की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे.

आयु सीमा क्या रखी गई है?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

इस पद पर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा. इसके साथ ही सरकारी भत्तों का भी लाभ दिया जाएगा, जिससे यह नौकरी और भी आकर्षक बन जाती है.

आवेदन शुल्क कितना लगेगा?

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है. वहीं सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.

कैसे होगा चयन?

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. यह परीक्षा 20 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा. जिन उम्मीदवारों ने पहले MPPSC की किसी भर्ती में आवेदन किया है, वे सीधे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगइन कर सकते हैं. नए उम्मीदवारों को पहले New Registration पर क्लिक करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जरूरी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने पर लॉगइन करके संबंधित भर्ती के आवेदन लिंक पर जाना होगा. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी. इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें और कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें. अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 08 Feb 2026 07:02 AM (IST)
JOB MPPSC Recruitment 2026 Assistant Town Planner Vacancy
प्राइवेसी पॉलिसी

