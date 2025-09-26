8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की चर्चाएं हमेशा चर्चा का विषय रही हैं, खासकर जब 8वें वेतन आयोग की बात होती है. हर बार जैसे ही नया वेतन आयोग बनता है, सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्तों और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जाता है. क्या आप जानते हैं इसके लागू होने के बाद चौकीदार की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी?

7वें वेतन आयोग के अनुसार, चौकीदारों की शुरुआती बेसिक सैलरी लगभग 18,000 रुपये है. इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्ते मिलते थे. ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए बेसिक पे का लेवल पे लेवल 1 के तहत आता है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में पे लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है. खासकर चौकीदार जैसे निचले स्तर के कर्मचारी प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ोतरी का फायदा उठा सकते हैं.

रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया है कि बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 41,000 से 51,480 रुपये तक हो सकती है. यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जिसे 2.28 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है. फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जो वर्तमान सैलरी पर बढ़ोतरी लागू करता है और इसे वेतन आयोग हर बार आर्थिक और बजटीय परिस्थितियों के हिसाब से तय करता है.



भत्तों का भी होगा फायदा

सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि चौकीदार को मिलने वाले अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की संभावना है. इनमें महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA) और आवास भत्ता (HRA) शामिल हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बेसिक पे में बढ़ोतरी होती है, तो इन भत्तों में भी स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी. इसका मतलब यह हुआ कि चौकीदार की कुल इनकम में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

क्यों चौकीदार को मिलेगा ज्यादा लाभ?

ग्रुप-डी कर्मचारियों, जिनमें चौकीदार, सफाई कर्मचारी और अन्य निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, को अधिक प्रतिशत में सैलरी बढ़ोतरी मिलने की संभावना इसलिए है क्योंकि उनका वर्तमान बेसिक पे सबसे कम है. अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, तो उन्हें बढ़ोतरी का सीधा फायदा मिलेगा और जीवन स्तर में सुधार आएगा.



