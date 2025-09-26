IBPS PO प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट हुआ जारी, जानें कब होगी मुख्य परीक्षा

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने 26 सितंबर 2025 को प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी.

इस भर्ती अभियान के जरिए देश के विभिन्न सरकारी बैंकों में कुल 5,208 प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद भरे जाएंगे. रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, प्रत्येक सेक्शन में प्राप्त अंक और क्वालीफाई करने की स्थिति स्पष्ट रूप से दी गई है. यह रिजल्ट 3 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा.

मुख्य परीक्षा 12 अक्टूबर को

IBPS ने PO प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक किया था. अब इस प्रक्रिया का अगला चरण यानी मेन्स परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. इस भर्ती प्रक्रिया में कुल तीन चरण हैं – प्रीलिम्स, मेन्स और फाइनल. प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब मेन्स परीक्षा के लिए पात्र होंगे.



यह भी पढ़ें: 1 लाख नार्वेजियन क्रोन भारत में कितने? जानें नॉर्वे में काम करने का फायदा

IBPS PO Prelims Result 2025 ऐसे करें चेक

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बहुत आसान है.

उम्मीदवारों को सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा.

होमपेज पर IBPS PO Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन विंडो खुलने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

स्क्रीन पर रिजल्ट प्रदर्शित हो जाएगा.

उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर प्रिंट लेकर सुरक्षित रख सकते हैं.

रिजल्ट में क्या मिलेगा



रिजल्ट में उम्मीदवारों का रोल नंबर, प्रीलिम्स में प्राप्त अंकों का विवरण और क्वालीफाई करने की स्थिति दिखाई जाएगी. प्रत्येक उम्मीदवार यह देख सकेगा कि वह मेन्स परीक्षा के लिए योग्य है या नहीं.

उम्मीदवारों के लिए टिप्स

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद प्रिंट लेना आवश्यक है. मेन्स परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें. पिछले सालों के पेपर और मॉक टेस्ट का अभ्यास फायदेमंद रहेगा. समय प्रबंधन और स्टडी प्लान बनाकर पढ़ाई करें ताकि मेन्स परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें.

यह भी पढ़ें: MiG-21 की विदाई में चमकेगी स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा की उड़ान, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी



Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI