बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 14,921 पदों पर भर्ती, 24 नवंबर तक करें आवेदन

अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर आया है. बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लोअर डिवीजन क्लर्क के कुल 14,921 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने 12वीं पास की है और जिनमें कंप्यूटर और टाइपिंग या हिंदी स्टेनोग्राफी की जानकारी है. अगर आप इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आवेदन की आखिरी तारीख 24 नवंबर है. इसलिए समय रहते आवेदन करना बेहद जरूरी है.

इस भर्ती के माध्यम से सफल उम्मीदवारों को बिहार सरकार में स्थायी नौकरी के रूप में 25,500 से 81,100 रुपये प्रतिमाह की सैलरी मिलेगी. यह मौका खास तौर पर उन युवाओं के लिए जरूरी है जो सरकारी नौकरी में स्थिरता, सम्मान और अच्छा वेतन चाहते हैं.

किन लोगों के लिए निकली भर्ती?

इस पद के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही हिंदी स्टेनोग्राफी, टाइपिंग और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए. इस भर्ती में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु, 18 वर्ष, अधिकतम आयु, 37 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए छूट, बिहार के BC, EBC, महिला 3 साल की छूट, SC, ST के लिए 5 साल की छूट और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 10 साल की छूट है.

कितना है आवेदन शुल्क?

सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 100 रुपये रखा गया है. इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के माध्यम से किया जाएगा. जिसमें प्रारंभिक परीक्षा , मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा और कट-ऑफ मार्क्स शामिल है. हर वर्ग के लिए न्यूनतम योग्यता सामान्य वर्ग में 40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34 प्रतिशत, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में 32 प्रतिशत और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32 प्रतिशत शामिल हैं.

आवेदन कैसे करें?

1. सबसे पहले BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.onlinebssc.com/ पर जाएं.

2. भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

3. होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके सभी जरूरी विवरण दर्ज करें.

4. लॉगिन के माध्यम से अन्य विवरण भरें और फॉर्म पूरा करें.

5. आवेदन फीस जमा करें और फॉर्म सब्मिट करें.

6. आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें.

7. यह अवसर खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जो सरकारी नौकरी में करियर बनाना चाहते हैं और लंबे समय तक स्थिर नौकरी की तलाश में हैं. इसलिए देर न करें और 24 नवंबर से पहले आवेदन जरूर करें.

यह भी पढ़ें: किसी केस से खुद को कैसे अलग कर सकते हैं जज, क्या इससे करियर पर पड़ता है फर्क?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI