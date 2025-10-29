एक्सप्लोरर
RRB जूनियर इंजीनियर के हजारों पदों पर रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के 2569 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू होंगे और चयन CBT, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के जरिए होगा.
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) के पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 2569 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. ये मौका उन युवाओं के लिए है जो रेलवे जैसी प्रतिष्ठित संस्था में करियर बनाना चाहते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 29 Oct 2025 01:18 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
RRB जूनियर इंजीनियर के हजारों पदों पर रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
नौकरी
6 Photos
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
7 Photos
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
नौकरी
7 Photos
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये
नौकरी
6 Photos
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, राज्य में निकलीं 454 पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
बिहार
'ये प्रण पत्र नहीं है, ये…', महागठबंधन के Manifesto पर BJP का हमला, कह दी ये बड़ी बात
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
Advertisement
नौकरी
6 Photos
RRB जूनियर इंजीनियर के हजारों पदों पर रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
नौकरी
6 Photos
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion