RRB जूनियर इंजीनियर के हजारों पदों पर रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

RRB जूनियर इंजीनियर के हजारों पदों पर रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के 2569 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू होंगे और चयन CBT, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के जरिए होगा.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 29 Oct 2025 01:18 PM (IST)
रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के 2569 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू होंगे और चयन CBT, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के जरिए होगा.

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) के पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 2569 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. ये मौका उन युवाओं के लिए है जो रेलवे जैसी प्रतिष्ठित संस्था में करियर बनाना चाहते हैं.

आरआरबी की यह भर्ती प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद अगर किसी जानकारी में गलती हो जाए तो चिंता की बात नहीं फॉर्म में सुधार करने का मौका भी मिलेगा. करेक्शन विंडो 3 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी. वहीं आवेदन शुल्क का भुगतान 2 दिसंबर 2025 तक किया जा सकेगा.
आरआरबी की यह भर्ती प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद अगर किसी जानकारी में गलती हो जाए तो चिंता की बात नहीं फॉर्म में सुधार करने का मौका भी मिलेगा. करेक्शन विंडो 3 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी. वहीं आवेदन शुल्क का भुगतान 2 दिसंबर 2025 तक किया जा सकेगा.
इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.
इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.
रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 35,400 का वेतन मिलेगा. इसके अलावा उन्हें डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी मिलेंगे, जिससे कुल सैलरी इससे कहीं ज्यादा हो सकती है.
रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 35,400 का वेतन मिलेगा. इसके अलावा उन्हें डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी मिलेंगे, जिससे कुल सैलरी इससे कहीं ज्यादा हो सकती है.
एप्लीकेशन फीस श्रेणी के अनुसार तय की गई है. सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 250 रखा गया है.
एप्लीकेशन फीस श्रेणी के अनुसार तय की गई है. सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 250 रखा गया है.
उम्मीदवारों का चयन चार चरणों में किया जाएगा. स्टेज-1 परीक्षा (CBT-1), स्टेज-2 परीक्षा (CBT-2), दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) और मेडिकल परीक्षा (Medical Test).
उम्मीदवारों का चयन चार चरणों में किया जाएगा. स्टेज-1 परीक्षा (CBT-1), स्टेज-2 परीक्षा (CBT-2), दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) और मेडिकल परीक्षा (Medical Test).
उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है ताकि किसी गलती से आवेदन रद्द न हो.
उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है ताकि किसी गलती से आवेदन रद्द न हो.
Published at : 29 Oct 2025 01:18 PM (IST)
JOB RRB JE Recruitment 2025 RRB JE Apply Online

Embed widget