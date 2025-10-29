RRB जूनियर इंजीनियर के हजारों पदों पर रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

आरआरबी की यह भर्ती प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद अगर किसी जानकारी में गलती हो जाए तो चिंता की बात नहीं फॉर्म में सुधार करने का मौका भी मिलेगा. करेक्शन विंडो 3 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी. वहीं आवेदन शुल्क का भुगतान 2 दिसंबर 2025 तक किया जा सकेगा.