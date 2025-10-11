लेफ्टिनेंट बनने का मौका दे रही भारतीय सेना, सैलरी 1.5 लाख के करीब

देश की शान और आन-बान का हिस्सा बनने का सपना देखने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है. भारतीय सेना ने 143 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC-143) भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के माध्यम से योग्य उम्मीदवार सीधे लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग पा सकते हैं और भारतीय सेना की वर्दी पहनने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 6 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार इस अवधि में कभी भी अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं. यह भर्ती मुख्य रूप से उन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं और देश की सेवा में योगदान देना चाहते हैं.

टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स क्या है?

टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एक विशेष भर्ती प्रक्रिया है, जिसके जरिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में चुना जाता है. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उम्मीदवार लेफ्टिनेंट रैंक पर पोस्ट किए जाते हैं. भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान मासिक वजीफा 56,400 मिलता है. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लेफ्टिनेंट की सैलरी लेवल 10 के अनुसार 56,100 से 1,77,500 प्रति माह होगी, इसके अलावा अलग-अलग भत्ते भी मिलते हैं.

शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग डिग्री पास की हो. स्वीकार्य स्ट्रीम में सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और अन्य इंजीनियरिंग स्ट्रीम शामिल हैं. अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 1 जुलाई 2026 तक अपनी डिग्री पूरी कर लेनी होगी.

आयु सीमा

1 जुलाई 2026 को उम्मीदवार की आयु 20 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए. जन्मतिथि 1 जुलाई 1999 से 30 जून 2006 के बीच होनी चाहिए.

शारीरिक मानक

चयन के लिए उम्मीदवारों को 2.4 किमी दौड़, 40 पुशअप, 6 पुलअप, 30 सिटअप, 30 स्क्वैट, 10 लंजेस और तैराकी का ज्ञान होना जरूरी है.

आवेदन कैसे करें

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा. वहां Officer Entry Apply/Login पर क्लिक करें. अगर उम्मीदवार पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो सबसे पहले Register करें.

पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद डैशबोर्ड में Apply Online पर क्लिक करें. टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के सामने Apply लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा. इसमें उम्मीदवार को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा विवरण, संपर्क विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होंगी.

