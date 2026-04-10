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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIndian Army Recruitment 2026: इंडियन आर्मी में भर्ती का मौका, वेटरनरी ग्रेजुएट्स कैसे कर सकते हैं आवेदन यहां जानें ?

Indian Army Recruitment 2026: इंडियन आर्मी में भर्ती का मौका, वेटरनरी ग्रेजुएट्स कैसे कर सकते हैं आवेदन यहां जानें ?

Indian Army Recruitment 2026: अगर आपने पशुचिकित्सा की पढ़ाई की है और आर्मी में ऑफिसर बनकर देश सेवा करना चाहते हैं, तो यह भर्ती आपके लिए बेहतरीन मौका है.जानें आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 10 Apr 2026 08:25 PM (IST)
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  • सेना ने आरवीसी कोर्स के लिए पुरुष-महिला आवेदन आमंत्रित किए हैं.
  • पशु चिकित्सा स्नातक (बीवीएससी, एएच) डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं.
  • चयन इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा.
  • चयनित अधिकारियों को लेफ्टिनेंट पद पर लगभग 56,000+ वेतन मिलेगा.

इंडियन आर्मी ने  रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर (आरवीसी) कोर्स के लिए आवेदन जारी किए हैं. यह भर्ती पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए है. इस भर्ती के लिए महिला उम्मीदवार 15 अप्रैल से 15 मई  तक आवेदन कर सकती हैं, जबकि पुरुष उम्मीदवार 17 अप्रैल  से 18 मई  तक आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए उम्मीदवारों को आर्मी में ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा, जहां वे जानवरों की देखभाल और सैन्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.यह एक ऐसा करियर है जिसमें सम्मान, सुरक्षा और अच्छी सैलरी तीनों मिलती हैं.

उम्र सीमा
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष तय की गयी है.आरक्षित वर्ग एससी/एसटी/ओबीसी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

योग्यता 
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास बीवीएससी और एएच (पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक) की डिग्री होना जरूरी है. यह डिग्री किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए. सामान्य ग्रेजुएशन या अन्य साइंस डिग्री इस भर्ती के लिए मान्य नहीं है. उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी डिग्री भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए.

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वेतन 
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त किया जाएगा.शुरुआती सैलरी लगभग 56,000 रुपये से 1,00,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है. इसके अलावा कई भत्ते भी मिलते हैं जैसे कि मेडिकल सुविधा, रहने की सुविधा, यात्रा भत्ता और कैंटीन सुविधा. 

चयन प्रक्रिया 
इस भर्ती में चयन प्रक्रिया कई चरणों में होती है. सबसे पहले उम्मीदवारों को उनके आवेदन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.इसके बाद उन्हें  इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 5 दिनों का होता है. इसमें मानसिक क्षमता, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और फिजिकल एक्टिविटी शामिल होती है.इंटरव्यू पास करने के बाद उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और अंत में मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनल चयन किया जाता है.

आवेदन कैसे करें ?

  • सबसे पहले Indian Army की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.
  • वेबसाइट पर जाकर Registration करें.
  • Apply Online लिंक पर क्लिक करें.
  • आवेदन फॉर्म में अपनी सभी जानकारी सही-सही भरें.
  • जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • सभी जानकारी चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.
  • अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 08:25 PM (IST)
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