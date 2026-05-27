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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (दारोगा) मुख्य परीक्षा आज, 1799 पदों के लिए 36 हजार अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (दारोगा) मुख्य परीक्षा आज, 1799 पदों के लिए 36 हजार अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (दारोगा) के 1799 पदों के लिए मुख्य परीक्षा आज दो पालियों में आयोजित हो रही है. इसमें 36 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा के नियम और जरूरी गाइडलाइंस यहां जानें.

By : शशांक कुमार | Edited By: Sonam | Updated at : 27 May 2026 10:31 AM (IST)
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बिहार में सरकारी नौकरी और खाकी वर्दी पहनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है. बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (दारोगा) बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं की आज (27 मई) मुख्य लिखित परीक्षा (Mains Exam) आयोजित की जा रही है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) की तरफ से गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के कुल 1799 खाली पदों को भरने के लिए यह अहम परीक्षा हो रही है. आज होने वाली इस परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, ताकि पूरी परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के और एकदम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके.

परीक्षा का समय और पालियां (Exam Shifts & Timings)

यह महत्वपूर्ण परीक्षा एक ही दिन में दो अलग-अलग पालियों (शिफ्ट) में आयोजित की जा रही है. परीक्षा का समय इस प्रकार तय किया गया है.

  • पहली पाली (First Shift): सुबह 10:00 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:00 बजे तक चलेगी.
  • दूसरी पाली (Second Shift): दोपहर 2:00 बजे से शुरू होकर शाम 4:30 बजे तक चलेगी.

केंद्र पर कब पहुंचना है? (Reporting Time)

आयोग ने साफ तौर पर कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में परीक्षा शुरू होने के समय से ठीक डेढ़ घंटा पहले सभी परीक्षार्थियों को अपने-अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है. समय को लेकर कोई भी लापरवाही आपको परीक्षा से बाहर कर सकती है. देरी से आने वालों को मुख्य गेट के अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलेगी.

  • पहली पाली के परीक्षार्थियों के लिए: रिपोर्टिंग का समय सुबह 8:30 बजे रखा गया है.
  • दूसरी पाली के परीक्षार्थियों के लिए: दोपहर 1:00 बजे तक हर हाल में सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य होगा.

परीक्षा केंद्र और अभ्यर्थियों की संख्या

इस परीक्षा के लिए राजधानी पटना समेत राज्य के पांच प्रमुख जिलों में 69 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर करीब 36000 परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं.

क्या साथ लेकर जाना है?

  • ई-एडमिट कार्ड (E-Admit Card): यह सबसे जरूरी दस्तावेज है. इसका प्रिंट आउट जरूर साथ रखें.
  • वैध फोटो आईडी प्रूफ (Valid Photo ID): अपनी पहचान साबित करने के लिए आपको असली पहचान पत्र साथ रखना होगा. इसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक ले जा सकते हैं.
  • पासपोर्ट साइज फोटो: अपने साथ हाल ही में खींची गई दो पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर मिलान किया जा सके.

क्या नहीं लेकर जाना है?

  • मोबाइल फोन
  • ब्लूटूथ डिवाइस या ईयरफोन
  • कैलकुलेटर या स्मार्टवॉच
  • डिजिटल डायरी, पामटॉप या पीडीए (PDA)
  • स्लाइड रूल या क्लिपबोर्ड

अगर कोई भी परीक्षार्थी इनमें से किसी भी चीज के साथ परीक्षा हॉल में पकड़ा गया तो उसकी परीक्षा तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: बिना परीक्षा मिलेंगे 80 हजार सालाना, 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका; जानें पूरी डिटेल

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Published at : 27 May 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Bihar Government Jobs Bihar Police SI Mains Exam
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