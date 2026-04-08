वोटिंग से पहले ‘कैश फॉर वोट’ का बवाल, वीडियो से सियासत गरमाई; कांग्रेस ने EC पर भी उठाए सवाल

Kerala Assembly Polls 2026: केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा चरम पर है. कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने एक कथित वीडियो जारी कर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ता वोट के बदले पैसे बांट रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बुजुर्ग महिला को पैसे दिए जा रहे हैं और यह सब पार्टी उम्मीदवार की मौजूदगी में हो रहा है.

साथ ही सतीशन ने कहा कि यह सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं को पैसे और साड़ियां बांटने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि 'यह केरल में पहली बार हो रहा है और बीजेपी वोटरों को प्रभावित करने के लिए नई व्यवस्था लागू कर रही है.' उनके मुताबिक, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की गंभीर कोशिश है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

#WATCH | Ernakulam | Ahead of Keralam Assembly elections tomorrow, Congress leader VD Satheesan says, "We have released a video, in the visuals it is very clear that BJP workers are giving money to an old lady for votes, in the presence of the BJP candidate. They have been doing… pic.twitter.com/EEvGnG5av1 — ANI (@ANI) April 8, 2026

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है. सतीशन ने चेतावनी दी कि यदि संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, तो पार्टी कानूनी रास्ता अपनाएगी. उन्होंने कहा कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह की गतिविधियां चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन हैं.

अलाप्पुझा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी पलक्कड़ में पैसे बांटने के आरोपों को “चौंकाने वाला” बताया. उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियो में साफ संकेत मिलते हैं कि उम्मीदवार की भूमिका संदिग्ध है. उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की, ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे.

#WATCH | Alappuzha, Keralam: Congress MP KC Venugopal says, "There are shocking media reports that money had been distributed in Palakkad in favour of the BJP candidate. Also, most shocking is that the BJP candidate herself is involved in all these things. That is what the video… pic.twitter.com/FeyzaOyOGz — ANI (@ANI) April 8, 2026

पलक्कड़ में जीत तय, कांग्रेस-एलडीएफ के आरोप झूठे: बीजेपी का पलटवार

एस सुरेश ने कांग्रेस और एलडीएफ के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलक्कड़ में बीजेपी की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि 'पलक्कड़ की जनता ने तय कर लिया है कि यहां से बीजेपी का विधायक बनेगा, इसी डर से कांग्रेस भ्रामक बयान दे रही है.'

महिलाओं को पैसे बांटने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ये 'गंभीर आरोप नहीं हैं' और संबंधित महिला खुद स्पष्ट कर चुकी है कि बीजेपी ने कोई पैसा नहीं दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और एलडीएफ हार के डर से झूठ फैला रहे हैं. सोभा सुरेंद्रन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जनता उन्हें ही विधायक चुनने जा रही है. बीजेपी ने भरोसा जताया कि इस बार पलक्कड़ में जीत तय है.

#WATCH | Thiruvananthapuram, Keralam | On Congress alleging BJP of giving money to women voters in Palakkad, State BJP General Secretary S Suresh says, "These are not serious allegations. The woman has made it clear that the BJP has not given any money. But some people from… pic.twitter.com/aJWuqCZjPt — ANI (@ANI) April 8, 2026

लेफ्ट का भी आरोप

इधर, पलक्कड़ के विधायक राहुल मामकूटथिल ने भी कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा, “आप अपनी विचारधारा फैला सकते हैं, लेकिन पैसे के दम पर पलक्कड़ में एक भी वोट नहीं खरीदा जा सकता.” उन्होंने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक उम्मीदवार के करीबी सहयोगी को जनता ने पैसे बांटते हुए पकड़ा था, जो बेहद आपत्तिजनक है.

इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं. सतीशन ने कहा कि पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध न होने से ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि कई अधिकारी मतदान केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन वहां बैलेट की व्यवस्था ही नहीं थी.

#WATCH | Adoor, Keralam: On State Assembly Elections, Palakkad MLA Rahul Mamkootathil says, "... You may spread your ideology, but you cannot buy a single vote in Palakkad with money. Recently, a candidate and her close aide were accused of distributing cash for votes. One aide,… pic.twitter.com/ZThRY68SkY — ANI (@ANI) April 8, 2026

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