हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Kerala Election: वोटिंग से पहले ‘कैश फॉर वोट’ का बवाल, वीडियो से सियासत गरमाई; कांग्रेस ने EC पर भी उठाए सवाल

Kerala Election: वोटिंग से पहले ‘कैश फॉर वोट’ का बवाल, वीडियो से सियासत गरमाई; कांग्रेस ने EC पर भी उठाए सवाल

Kerala Election: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने एक कथित वीडियो जारी किया, इसमें बीजेपी कार्यकर्ता वोट के बदले पैसे बांट रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बुजुर्ग महिला को पैसे दिए जा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 08 Apr 2026 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

Kerala Assembly Polls 2026: केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा चरम पर है. कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने एक कथित वीडियो जारी कर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ता वोट के बदले पैसे बांट रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बुजुर्ग महिला को पैसे दिए जा रहे हैं और यह सब पार्टी उम्मीदवार की मौजूदगी में हो रहा है.

साथ ही सतीशन ने कहा कि यह सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं को पैसे और साड़ियां बांटने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि 'यह केरल में पहली बार हो रहा है और बीजेपी वोटरों को प्रभावित करने के लिए नई व्यवस्था लागू कर रही है.' उनके मुताबिक, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की गंभीर कोशिश है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है. सतीशन ने चेतावनी दी कि यदि संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, तो पार्टी कानूनी रास्ता अपनाएगी. उन्होंने कहा कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह की गतिविधियां चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन हैं.

अलाप्पुझा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी पलक्कड़ में पैसे बांटने के आरोपों को “चौंकाने वाला” बताया. उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियो में साफ संकेत मिलते हैं कि उम्मीदवार की भूमिका संदिग्ध है. उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की, ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे.

पलक्कड़ में जीत तय, कांग्रेस-एलडीएफ के आरोप झूठे: बीजेपी का पलटवार

एस सुरेश ने कांग्रेस और एलडीएफ के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलक्कड़ में बीजेपी की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि 'पलक्कड़ की जनता ने तय कर लिया है कि यहां से बीजेपी का विधायक बनेगा, इसी डर से कांग्रेस भ्रामक बयान दे रही है.'

महिलाओं को पैसे बांटने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ये 'गंभीर आरोप नहीं हैं' और संबंधित महिला खुद स्पष्ट कर चुकी है कि बीजेपी ने कोई पैसा नहीं दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और एलडीएफ हार के डर से झूठ फैला रहे हैं. सोभा सुरेंद्रन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जनता उन्हें ही विधायक चुनने जा रही है. बीजेपी ने भरोसा जताया कि इस बार पलक्कड़ में जीत तय है.

लेफ्ट का भी आरोप
इधर, पलक्कड़ के विधायक राहुल मामकूटथिल ने भी कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा, “आप अपनी विचारधारा फैला सकते हैं, लेकिन पैसे के दम पर पलक्कड़ में एक भी वोट नहीं खरीदा जा सकता.” उन्होंने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक उम्मीदवार के करीबी सहयोगी को जनता ने पैसे बांटते हुए पकड़ा था, जो बेहद आपत्तिजनक है.

इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं. सतीशन ने कहा कि पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध न होने से ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि कई अधिकारी मतदान केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन वहां बैलेट की व्यवस्था ही नहीं थी.

यह भी पढ़ें: Bengal Election 2026: कृष्णेंदु नाम के तीन उम्मीदवार एक सीट पर लड़ रहे चुनाव, दिलचस्प है इस सीट पर सियासी लड़ाई

Published at : 08 Apr 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Kerala Assembly Election Kerala Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Kerala Election: वोटिंग से पहले ‘कैश फॉर वोट’ का बवाल, वीडियो से सियासत गरमाई; कांग्रेस ने EC पर भी उठाए सवाल
वोटिंग से पहले ‘कैश फॉर वोट’ का बवाल, वीडियो से सियासत गरमाई; कांग्रेस ने EC पर भी उठाए सवाल
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
चुनाव 2026
Bengal Election 2026 : 2011 से लगातार बढ़ने के बाद पहली बार वोटर्स की संख्या में गिरावट दर्ज
Bengal Election 2026 : 2011 से लगातार बढ़ने के बाद पहली बार वोटर्स की संख्या में गिरावट दर्ज
चुनाव 2026
Tamil Nadu Election 2026: 5,800 करोड़ की मालकिन! AIADMK की इस उम्मीदवार के हलफनामे ने उड़ाए सबके होश, देखिए दौलत का 'शॉक फैक्टर
Tamil Nadu Election 2026: 5,800 करोड़ की मालकिन! AIADMK की इस उम्मीदवार के हलफनामे ने उड़ाए सबके होश, देखिए दौलत का 'शॉक फैक्टर
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम ने की CM योगी की तारीफ, कहा- 'उन्होंने वक्फ की जमीनों पर...'
यूपी चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम ने की CM योगी की तारीफ, कहा- 'उन्होंने वक्फ की जमीनों पर...'
बॉलीवुड
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
आईपीएल 2026
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
आपकी फसल को मंडी तक पहुंचाने में सरकार करेगी मदद, जान लें कैसे मिलेगी मदद
आपकी फसल को मंडी तक पहुंचाने में सरकार करेगी मदद, जान लें कैसे मिलेगी मदद
हेल्थ
Moringa Leaves Benefits: मोरिंगा के पत्ते खाने से दूर हो जाती हैं ये बीमारियां, आज से ही शुरू कर दें इस्तेमाल
मोरिंगा के पत्ते खाने से दूर हो जाती हैं ये बीमारियां, आज से ही शुरू कर दें इस्तेमाल
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget