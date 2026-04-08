सौरव गांगुली ने बताई KKR की सबसे बड़ी गलती, जानें रिंकू सिंह को लेकर क्या बोले दादा?
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर भी बड़ा बयान दिया. यहां जानें दादा ने रिंकू सिंह, केकेआर और शमी पर क्या कुछ बोला.
कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2026 में अब तक जीत का खाता नहीं खोल सकी है. टीम को तीन मैचों में दो मैच में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं एक मैच बारिश में धुल गया था, जिसमें एक प्वाइंट मिला था. इस बीच केकेआर के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज रहे सौरव गांगुल ने बड़ा बयान दिया है. क्रिकेट जगत में दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली का मानना है कि केकेआर को आईपीएल 2026 में टीम की बल्लेबाजी की परेशानियों को कम करने के लिए उपकप्तान रिंकू सिंह को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजना चाहिए.
तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर सौरव गांगुली ने कहा, "वह (अजिंक्य रहाणे) नाइट राइडर्स के कप्तान हैं और मुझे लगता है कि रिंकू बहुत नीचे बल्लेबाजी करता है. वह (रिंकू) उससे कहीं बेहतर खिलाड़ी है और उम्मीद है कि टीम उसे बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजने का कोई तरीका ढूंढ लेगी."
आईपीएल 2026 में रिंकू ने ज्यादातर पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी की है. रिंकू ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 21 गेंद में नाबाद 33 रन बनाए और उसके बाद ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 227 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 25 गेंद में 35 रन की पारी खेली, लेकिन टीम दोनों मैच हार गई. अब बृहस्पतिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा.
शमी को फिर से भारत के लिए खेलना चाहिए- सौरव गांगुली
गांगुली ने साथ ही भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा, "उन्हें बुमराह के साथ दूसरे छोर से गेंदबाजी करनी चाहिए. वह इतने ही बेहतरीन गेंदबाज हैं. हम सभी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनकी गेंदबाजी देखी थी. चार ओवर में सिर्फ नौ रन दिए और वह भी दो बेहतरीन टी20 खिलाड़ियों ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा के खिलाफ. यह सचमुच जबरदस्त था."
गांगुली ने कहा कि शमी अपनी फिटनेस के चरम पर नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, "मुझे अब भी यही लगता है कि उन्हें भारत के लिए खेलना चाहिए. उम्मीद है कि उनका समय फिर से आएगा, क्योंकि वह सचमुच बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं. जब गेंद एकदम सीधी सीम के साथ हाथ से निकलती है तो उसे देखना अपने आप में एक शानदार नजारा होता है. वह पूरी तरह फिट और चुस्त-दुरुस्त नजर आ रहे हैं. महीनों तक लगातार गेंदबाजी करने से आप स्वाभाविक रूप से अपनी फिटनेस के चरम पर पहुंच जाते हैं. कोई भी ट्रेनिंग इसकी बराबरी नहीं कर सकती. मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें एक बार फिर भारत की जर्सी में खेलते हुए देखना चाहूंगा."
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Source: IOCL