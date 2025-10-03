हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

हरियाणा पावर यूटिलिटीज (HPU) ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह भर्ती इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्रों के लिए है. कुल 285 पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 29 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. यह अवसर उन सभी उम्मीदवारों के लिए है, जो हरियाणा पावर यूटिलिटीज में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं.

असिस्टेंट इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, स्नातकोत्तर या समकक्ष डिग्री होना आवश्यक है.

मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए.

सिविल इंजीनियरिंग के पदों के लिए भी 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य है. साथ ही, आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने उच्च शिक्षा में हिंदी या संस्कृत भाषा का अध्ययन किया हो.

आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट दी गई है. एससी और बीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की आयु छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट है.

एप्लीकेशन फीस

आवेदन करने के लिए निर्धारित शुल्क भी तय किया गया है. एससी, बीसी, महिला और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए फीस 148 रुपये है, जबकि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह 590 रुपये निर्धारित की गई है.

वेतन और भत्ते

चयनित उम्मीदवारों को HPU में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर आकर्षक वेतन मिलेगा. प्रारंभिक स्तर पर वेतन 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये प्रति माह के पे-स्केल के अनुसार होगा. इसके साथ ही सरकारी भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट भत्ता और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. अनुभव और कार्यकुशलता के अनुसार वेतन और भत्तों में वृद्धि होती रहती है.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन शैक्षिक योग्यता, अनुभवी कार्य, और मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार या अन्य प्रक्रिया के लिए बुलाया जा सकता है.

कैसे करें आवेदन

